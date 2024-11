Eleições da OAB-PE: Após campanha acirrada, advogados escolhem novos dirigentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir das 9h desta segunda-feira (18), advogados de todo o estado irão eleger a diretoria e o conselho que vão conduzir a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE), pelo triênio 2025-2027. Os candidatos que concorrem à presidência da seccional estadual da entidade são Almir Reis, Fernando Santos Júnior e Ingrid Zanella.

A eleição da OAB-PE de 2024 já é considerada um marco histórico, por ser a primeira vez que terá votação online à disposição dos advogados aptos a votar. O voto é obrigatório aos advogados inscritos, recadastrados ou não, adimplentes com o pagamento das anuidades. Aos advogados acima de 70 anos, a votação é facultativa. O horário de votação encerra às 17h.

Além da eleição para a diretoria da OAB-PE, haverá ainda a votação para escolher a lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Candidatos encerraram campanha neste domingo (17)

Os candidatos que concorrem à presidência da OAB-PE realizaram seus últimos atos de campanha e encerraram as agendas neste domingo (17).

Almir Reis realizou agenda interna, ao lado de apoiadores e membros da chapa “Renova OAB”, com ligações para advogados de todo o Estado, para pedir votos e reforçar orientações sobre a votação. À tarde, Almir participou de reunião promovida pela Comissão Eleitoral da entidade, acompanhado da equipe jurídica.

“Cada ligação é uma troca. Não é apenas sobre conquistar um voto, mas sobre escutar as dores e esperanças de cada colega. Há um clamor por mudança que transcende a disputa eleitoral. É o desejo de construir uma OAB que volte a ser a casa de todos os advogados e advogadas”, afirma Almir.

Almir Reis, candidato à presidência da OAB-PE, em debate do SJCC na Rádio Jornal - Severino Soares / JC Imagem

Fernando Santos Júnior, da chapa “Coragem para Mudar”, realizou live nas redes sociais, onde fez um balanço da campanha e reforçou propostas. Em publicação após a transmissão, Fernando agradeceu o apoio e enfatizou ter realizado uma “campanha que está fazendo história na advocacia de Pernambuco”.

“Chegamos na reta final de uma campanha que está fazendo história na advocacia de Pernambuco! Com uma proposta limpa, propositiva e cheia de significado, seguimos com confiança e determinação. A cada escritório visitado, a cada fórum, a cada advogado e advogada que nos ouviu e acredita no nosso projeto de mudança, meu mais profundo agradecimento”, diz trecho da publicação.

Fernando Junior, candidato à presidência da OAB-PE, em debate do SJCC na Rádio Jornal - Severino Soares / JC Imagem

Ingrid Zanella, da chapa “Renovação Experiente”, se reuniu com voluntários em seu comitê de campanha, no bairro de Boa Viagem, no Recife. No local, realizou mutirão de ligações, orientando sobre o formato de votação.

Ao longo do dia, além das ligações, Ingrid deu foco à alteração no formato de votação para as eleições da OAB-PE, que acontecerá online. Nas redes sociais, compartilhou vídeos orientando sobre como votar, bem como vídeos de apoiadores pedindo voto para a sua candidatura.

Ingrid Zanella, candidata à presidência da OAB-PE, em debate do SJCC na Rádio Jornal - Severino Soares / JC Imagem

Como votar nas eleições da OAB-PE 2024?

Para votar, o advogado deve acessar o endereço: https://www.vote2024oabpe.org.br/ através do celular, tablet ou computador.

Em seguida, clique no botão "votar" que aparecerá na tela. Após inserir o CPF no campo indicado, clique em continuar.

Na próxima etapa, será necessário selecionar uma das formas de autenticação disponíveis:

Entrar com certificado digital;

Entrar com certificado em nuvem;

Receber código de acesso por email ou SMS;

Entrar com biometria facial.

Cada opção levará para as respectivas instruções

Votação presencial

Apesar da chegada da votação online para o pleito de 2024, também haverá votação presencial. A OAB-PE disponibilizará pontos de apoio presenciais em 30 cidades, para votação. Os endereços estão disponíveis no manual tira-dúvidas das eleições.

Além da votação online, a OAB-PE disponibiliza pontos de apoio presenciais de votação em 30 cidades.

Os endereços estão disponíveis no manual tira dúvidas das eleições.

O que acontece se não votar na eleição da OAB-PE?

Nas eleições para a OAB, o voto para advogados inscritos na entidade é obrigatório. O advogado que não votar e não apresentar justificativa está sujeito a aplicação de multa, equivalente a 20% do valor da anuidade.

A justificativa deverá ser feita por escrito no prazo de 30 dias, contados a partir do dia útil seguinte à data da eleição, e será apreciada pela ordem.

O registro deverá ser feito pela internet, no mesmo site das eleições.

De acordo com manual da OAB-PE, serão aceitos atestado médico, comprovação de viagem e demais documentos que comprovem a impossibilidade de votação.

A multa também incidirá em caso de improcedência da justificativa.