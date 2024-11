Plano para matar Lula: saiba como golpistas planejavam atentado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Federal (PF) desarticulou, na Operação Contragolpe, uma organização criminosa que planejava um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

O grupo também tinha como objetivo assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O plano, chamado “Punhal Verde e Amarelo”, previa ações como envenenamento, uso de explosivos e táticas militares avançadas. Os ataques seriam realizados em eventos públicos ou locais estratégicos.

Segundo a PF, o atentado estava previsto para 15 de dezembro de 2022. Na ocasião, Lula estava em São Paulo participando de um evento com catadores de materiais recicláveis, enquanto Alckmin estava em Brasília, reunido com governadores, em um encontro promovido pelo movimento "Todos pela Educação" e pela Unesco.



Os planos incluíam o uso de armamentos letais, explosivos e até métodos de envenenamento. As investigações apontaram também o monitoramento constante de Moraes, considerado um dos alvos prioritários.



Detalhes do golpe

As investigações apontam que o grupo contava com militares da ativa e da reserva, além de um policial federal.

Nos planos, o grupo teria detalhado cada etapa do golpe, desde os recursos bélicos até um esquema para instituir um “gabinete institucional de crise” para gerenciar os conflitos que poderiam surgir após as ações.

Nos documentos obtidos pela PF, os golpistas usavam codinomes como "Jeca", para Lula, e "Joca", para Alckmin.

Para o atual presidente, cogitavam envenenamento devido às visitas frequentes a hospitais, enquanto para Moraes consideravam explosivos e envenenamento em eventos públicos.



Prisão de militares e civis

A PF cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e busca por conexões com atentados já ocorridos, como a bomba encontrada perto do aeroporto de Brasília em 2022. Entre os presos estão:

Hélio Ferreira Lima: Ex-comandante de uma companhia de forças especiais, investigado desde 2024 por planos antidemocráticos.



Ex-comandante de uma companhia de forças especiais, investigado desde 2024 por planos antidemocráticos. Mário Fernandes: General reformado e ex-assessor do deputado Eduardo Pazuello, ele já havia sido afastado por decisão do STF.



General reformado e ex-assessor do deputado Eduardo Pazuello, ele já havia sido afastado por decisão do STF. Rafael Martins de Oliveira: Major que negociou recursos para financiar atos golpistas em Brasília.



Major que negociou recursos para financiar atos golpistas em Brasília. Rodrigo Bezerra de Azevedo: Especialista em operações de guerra não convencional e professor em instituições militares no Brasil e no exterior.



Especialista em operações de guerra não convencional e professor em instituições militares no Brasil e no exterior. Wladimir Matos Soares: Policial federal acusado de integrar a organização criminosa

Próximos passos

Com mandados cumpridos no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Goiás e Amazonas, a PF segue investigando outros envolvidos no esquema. As ações incluem medidas restritivas, como a proibição de contato entre os investigados e o veto à saída do país.

Os crimes investigados incluem golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A Operação Contragolpe é uma das maiores investigações já realizadas contra atos antidemocráticos no Brasil, com apoio direto do Exército nas diligências.