Com 31 anos, veja a que João Campos pode se candidatar no futuro

Campos está no segundo mandato como prefeito do Recife. Ele foi eleito pela primeira vez aos 25 anos, para o cargo de deputado federal

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), completa idade nova nesta terça-feira (26). O pessebista faz 31 anos e está no seu segundo mandato na capital pernambucana.

Diversos políticos parabenizaram o prefeito nas redes sociais. Confira no fim da matéria.

Em sua estreia oficial na política, João foi eleito deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, aos 25 anos. Ele permaneceu no cargo até 2020, quando se candidatou pela primeira vez à prefeitura do Recife.

Apesar da jovialidade, Campos já tem idade para concorrer aos cargos de governador ou vice-governador. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a idade mínima para candidatura é de 30 anos.

No entanto, caso o pessebista almeje uma vaga na Presidência da República, terá que esperar no mínimo mais quatro anos, já que o cargo só pode ser ocupado a partir dos 35 anos.

Políticos parabenizam João Campos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Carreras (@felipecarreras)

Em publicação, sua prima Marília Arraes escreveu "Que este novo ciclo seja repleto de saúde, sucesso e muito mais realizações".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari?lia Arraes (@mariliaarraes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvio Costa Filho (@silviocostafilho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teresa Leita?o (@teresaleitaope)

O ministro do governo Lula, Márcio França, disse: "Seu talento e dedicação já o posicionam como um dos grandes nomes de sua geração, com um caminho brilhante pela frente", em post no seu perfil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ma?rcio Franc?a (@marciofrancasp)