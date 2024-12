Governadora Raquel Lyra comanda reunião com prefeitos eleitos e reeleitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após ser adiada, a pedido dos gestores municipais, que participavam do seminário da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília, a governadora Raquel Lyra realiza nesta segunda-feira (2), a primeira reunião com prefeitos eleitos e reeleitos na última eleição. O encontro acontece no Recife Expo Center, no Recife, com a proposta de mostrar aos novos gestores as ações já realizadas pelo Governo do Estado, ouvir as demandas municipais e alinhar novos projetos com os prefeitos.

“Sou municipalista e já quero receber esses gestores, independentemente de partido político, para trabalharmos juntos. Já temos muitas ações do Governo do Estado em parceria com os municípios, como as cozinhas comunitárias, creches, transporte escolar e acesso à água”, disse a governdora, quando marcos a primeira data da reunião para 22 de novembro.

DEMANDAS DIVERSAS

Além de apresentar as realizações da sua gestão, a governadora vai ouvir as mais diversas demandas de 187 prefeituras com realidades muito diferente, mas com um problema invariavelmente em comum que é o caixa frente as demandas. A expectativa é que o governo faça algum lançamento de interesse dos gestores municipais.