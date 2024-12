Disputa entre João e Raquel sobe o Morro da Conceição através de faixas e cartazes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A dois anos da eleição de 2026, quando a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos vão, ao que tudo indica, disputar a eleição – ela desejando conquistar mais quatro anos de mandato e ele buscando um primeiro período no Palácio do Campo das Princesas – a Festa de Nossa Senhora da Conceição, que terá seu ápice no próximo domingo, exibe uma luta paralela por espaço nas casas e muros dos moradores do local onde estão exibidas faixas e cartazes de agradecimento, ora a um, ora a outro, pela ajuda dada para a concretização do evento religioso, considerado o mais expressivo da capital e que completa exatos 120 anos.

Exibição de cartazes de políticos no verdadeiro corredor que dá acesso ao morro saindo do Largo Dom Luiz até onde está a Santa, é normal nessa época mas sempre esteve restrita a vereadores, votados no local. Este ano, porém, é diferente: do lado esquerdo de quem sobe ou direito de quem desce pela Estrada do Morro da Conceição, é possível ver as faixas de Raquel e João. “ Obrigado minha governadora. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição ficou Novinho”, “Obrigado prefeito João Campos. Com você o morro será sempre mais forte” , “ Governadora Raquel Lyra, obrigada pela reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. O Morro agradece pela reconstrução do Santuário”, “ O Morro sabe quem trabalha com fé no futuro. Obrigado, João Campos”, frases assim se repetem, algumas exibindo foto, outras não.

Ninguém assina, ou seja, certamente “simpatizantes” se encarregaram de encomendá-las e exibí-las. Não era pra menos. Como se não bastasse os dois estarem em lados opostos, a governadora tomou a iniciativa de, logo depois que o teto do Santuário desabou em agosto, deixar um compromisso no interior e voltar ao Recife para se solidarizar com as vítimas e a comunidade e se comprometer a reconstituir a coberta em menos de dois meses, o que custou R$ 1.5 milhão. Dia 26 de novembro ela estava lá, entregando o local pronto para receber os fiéis. Enquanto isso, o prefeito, esteve no Morro no dia 28 de novrmbro para abertura das festividades, visitou, ainda dia 26, o arcebispo Dom Paulo Jackson ao qual anunciou que estava investindo R$ 400 mil na festa, com estrutura logística e atrações culturais.

Católicos com fervor

Tanto Raquel quanto João são católicos e costumam ir ao Morro da Conceição. Ela mais vezes agora que é governadora e João desde pequeno acompanhando seus pais. Embora não tenha ainda em discurso no morro dito expressamente que é católica, Raquel, bem mais comedida, acompanha as missas e reza o terço com fervor de quem conhece do ofício. João, porém, no dia 28, na abertura, quando lhe foi dada a palavra agiu como se desejasse marcar uma diferença: “estou aqui como prefeito mas, sobretudo, como católico “ – frisou, arrancando aplausos.

Vão estar juntos no domingo?

Ainda não se sabe oficialmente o horário que os dois vão estar aos pés da Santa no dia 08, este domingo, mas como são muitas as missas realizadas, uma após a outra, podem até se encontrar mas vai ser difícil. De qualquer forma, vai ser interessante ouvir os comentários dos fiéis quando passarem no meio da multidão. Apesar de apertos de mão e até abraços, quem costuma ir ao Morro sabe que não faltam os gaiatos para reclamar dos políticos e criticar as faixas e os elogios, mesmo que seja para provocar alguma reação, o que, felizmente, nunca acontece. Ensejam, no máximo, sorrisos marotos.