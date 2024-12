Autoridades se manifestam em apoio a Lula, após cirúrgia na cabeça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 79 anos, foi operado em caráter de emergência na segunda-feira (09) à noite devido a uma "hemorragia intracraniana". Ele passa bem, de acordo com o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês.

Com isso, autoridades brasileiras se pronunciaram prestando apoio ao presidente da república. Confira os principais comentários de solidariedade:

Autoridades se manifestam em apoio ao estado de saúde de Lula

Jaques Wagner

O senador da Bahia e líder do governo no Senado, Jaques Wagner, se solidarizou com o estado de saúde do amigo:

"Desejo saúde e uma pronta recuperação ao presidente Lula, após a cirurgia realizada nesta madrugada. O Brasil todo emana boas energias e te aguarda, meu amigo! Deus te abençoe, presidente!".

Nísia Trindade Lima

A ministra da saúde, Nísia Trindade Lima, desejou que Lula se recupere rapidamente "e que ele se restabeleça plenamente após o procedimento cirúrgico. Que sua saúde se fortaleça e ele possa retomar suas atividades com vigor".

Paulo Pimenta

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Paulo Pimenta, publicou um reels explicando todo o acontecido e desejou "Força Presidente Lula! Estamos com o senhor !!".

Anielle Franco

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse que está rezando por Lula:

"Te amamos Lulinha

Estamos em oração por uma rápida e excelente recuperação! Volte logo com sua força e inspiração para nos liderar com a maestria de sempre!!!"

Sonia Guajajara

A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, escreveu no X (antigo Twitter) pedindo a recuperação breve de Lula:

"Nosso presidente, boa recuperação! Fique bom logo para continuarmos cuidando juntos do Brasil".

Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que o presidente já está melhor:

"Nosso presidente está bem e já já estará de volta. O Brasil está com o senhor, presidente Lula. Uma rápida e excelente recuperação".

Margareth Menezes



A cantora, compositora e ministra da cultura Margareth Menezes agradeçeu ao divino pela recuperação de Lula:

"O nosso amado presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência e graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida. Estamos rezando pela rápida recuperação do nosso presidente".

João Campos

O Prefeito do Recife, João Campos, lamentou o ocorrido e desejou uma boa recuperação ao petista:



"Que o presidente Lula possa se recuperar o quanto antes, com força e energia para seguir cuidando do Brasil e dos brasileiros. Estamos aqui na torcida. Deus lhe abençoe, presidente!", disse João Campos nas redes sociais".

Sâmia Bomfim

A deputada federal Sâmia Bomfim prestou apoio à família do presidente:

"Uma pronta e tranquila recuperação ao presidente Lula, que passou por cirurgia no crânio nesta madrugada. Através de um boletim, seus médicos informaram que ele se encontra bem. Um abraço aos familiares, que logo ele possa sair do hospital bem e disposto".