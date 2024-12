Estado de saúde: Lula está lúcido, orientado e conversando, dizem médicos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a equipe, o presidente deve ficar em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais 48h; confira

O presidente Lula (PT) está lúcido, orientado e conversando após cirurgia de emergência devido a um sangramento no cérebro. A informação foi dada pela equipe médica, em coletiva no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A equipe médica informou que o procedimento foi devido a uma complicação comum após quedas como a sofrida em outubro pelo presidente.

"O presidente encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá permanecer em observação nos próximos dias", informou o médico Roberto Kalil.

"Nem alteração de movimento. Absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente, se alimentando", completou Kalil sobre estado de saúde do presidente.

Cirurgia

Em Brasília, antes de ser transferido para São Paulo, Lula havia passado por um exame de imagem, que mostrou uma nova hemorragia intracraniana, de cerca de três centímetros.

"A tomografia já constatou um novo sangramento na região do cérebro e um sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica do Dr. Rogério Tuma, se optou pelo procedimento cirúrgico", explicou Kalil.

De acordo com os médicos, a cirurgia durou cerca de duas horas e o sangramento identificado foi entre o cérebro e a meninge, embaixo da membrana chamada dura-máter.

"Ele [sangramento] foi removido e o cérebro está descomprimido e com as funções neurológicas preservadas", disse o neurocirurgião Marcos Stavale.

Imagem: Lula precisou levar pontos após acidente que sofreu em outubro, quando escorregou no banheiro e bateu a cabeça. A cirugia realizada pelo presidente na noite desta segunda-feira foi em decorrência deste incidente. - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Próximos passos

Segundo a equipe, o presidente deve ficar em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais 48 horas.

Lula deve receber alta no início da semana que vem, mas sem data definido. O presidente está acompanhado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Confira coletiva na íntegra

