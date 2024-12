Movimentos sociais fazem manifestação no Recife contra jornada 6x1, PEC do aborto e anistia do 8 de janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diversos movimentos sociais se concentraram no Parque 13 de Maio, na região central do Recife, na tarde desta terça-feira (10), para uma manifestação contra a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, contra a jornada de trabalho 6x1 e contra a PEC que acaba com o aborto legal, chamada pelos manifestantes de "PEC do Estupro".

O ato faz parte de uma mobilização nacional encabeçada por movimentos como Central Única dos Trabalhadores (CUT), Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. A manifestação foi realizada em alusão ao Dia Nacional dos Direitos Humanos, celebrado nesta terça.

Após concentração no parque 13 de Maio, os manifestantes, acompanhados de um carro de som, saíram em caminhada pela avenida Conde da Boa Vista, passaram pela Ponte da Guararapes até se dispersar na Praça do Diário.



O presidente da CUT Pernambuco, Paulo Rocha, destacou que o ato é necessário em tempos de polarização política. "Hoje é um dia crucial para reafirmarmos nosso compromisso com a justiça e os direitos dos trabalhadores", afirmou.

Movimentos sociais fizeram manifestação no centro do Recife - Lawynia Nunes/Cortesia

O ato foi realizado em várias capitais de diferentes regiões do país e em todos os locais contou com apoio do Partido dos Trabalhadores.

Faixas estampavam críticas a personalidades políticas como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP), chamado de "sabotador da República".



A secretária das Mulheres do PT de Pernambuco, Paula Menezes, afirmou que os manifestantes foram às ruas para dar um recado para o Brasil.

"A motivação de os movimentos sociais, sindicais e movimentos feministas ocuparem as ruas tem três tópicos: o fim da escala 6x1, não à PEC do estuprador e sem anistia. Defender a democracia é defender o direito do cidadão brasileiro. Vamos colocar os verdadeiros culpados por cometerem um ataque à democracia na prisão", declarou.