Prefeitura do Recife entrega requalificação da Escola Profissional Professor Moacir de Melo Rêgo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Recife entregou a requalificação da Escola Profissionalizante Moacir de Melo Rêgo, no Vasco da Gama, na Zona Norte, nesta sexta-feira (13). Além das reformas, a unidade foi ampliada e recebeu um Centro Produtivo destinado à capacitação profissional, com investimento total de R$ 601 mil.

Visando ampliar oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho, a unidade passou por melhorias que incluem novas instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de salas de aula e áreas específicas para cursos técnicos.

A escola é uma das oito unidades reformadas nos últimos três anos e oferece cursos nos turnos de manhã e da noite, como:

Auxiliar administrativo;

Solda elétrica;

Eletricista predial e serralheria.

Infraestrutura

A reforma trouxe novos condicionadores de ar, revestimentos cerâmicos, pintura, pisos e luminárias, além da ampliação das Salas de Multiuso de quatro para cinco unidades.

O número de banheiros femininos aumentou de um para quatro, e o espaço das aulas práticas, como serralheria e solda, também foi ampliado, com instalação de quadros de comando específicos para os maquinários. Os corredores, refeitório e copa também foram revitalizados.

Centros

A expansão incluiu dois Centros Produtivos, um voltado para moda e outro para serralheria, localizados ao lado da escola. O Centro de Moda dispõe de salas equipadas para costura, corte, modelagem e serigrafia, atendendo desde pequenos ajustes até produção em larga escala.

Já o Centro de Serralharia capacita para a confecção de peças variadas, como portões, objetos decorativos e bancos de praça, promovendo empregabilidade e autonomia financeira.

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves, afirmou ser de grande relevância do investimento. “Era uma escola com grande potencial, mas deteriorada. Agora, com a reestruturação e novos cursos, conseguimos atrair novamente a comunidade, oferecendo ferramentas para geração de renda e desenvolvimento econômico local”, explicou.