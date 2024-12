Prefeitura do Recife anuncia data de entrega do Pontilhão da Rua Amélia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com 28,7 metros de extensão e 15,2 metros de largura, o pontilhão conta com três faixas de rolamento, passeio para pedestres e iluminação

Nesta terça-feira (10), às 11h30, a Prefeitura do Recife entrega um novo pontilhão, na tentativa de melhorar a mobilidade na Avenida Governador Agamenon Magalhães, uma das principais vias da capital pernambucana. Fruto de uma parceria com o Shopping Tacaruna, o equipamento conecta a Rua Amélia e a Rua José Luís da Silveira Barros diretamente à pista da Agamenon no sentido Olinda, aliviando o tráfego na Avenida Rui Barbosa e melhorando a fluidez no entorno.

Com 28,7 metros de extensão e 15,2 metros de largura, o pontilhão conta com três faixas de rolamento, passeios para pedestres, iluminação, pavimentação, sinalização viária e dispositivos de drenagem. A obra, que teve investimento de R$ 3 milhões, integra as iniciativas de melhoria da mobilidade urbana da cidade. A inauguração vai contar com a presença do prefeito João Campos.

IMPACTO NA MOBILIDADE

Atualmente, não existe uma conexão direta na região entre o Espinheiro e o Parque Amorim, obrigando os motoristas a utilizarem a Avenida Rui Barbosa para atravessar a Agamenon Magalhães na direção do Centro do Recife ou de Olinda, por exemplo. A ausência de ligação provoca a sobrecarga da Rui Barbosa.

Com o pontilhão, os motoristas que estiverem na Rua Amélia/Rua José Luís da Silveira Barros poderão cruzar o canal e acessar a pista principal da Avenida Governador Agamenon Magalhães, no sentido Olinda. A expectativa é um aumento de 20% da capacidade de saída da Zona Norte.

Atualmente, os motoristas precisam dobrar à direita e acessar a Avenida Rui Barbosa, por meio da Praça do Entroncamento, para só depois entrar na Agamenon rumo a Olinda. Além disso, os veículos poderão se dirigir à área central do Recife usando vias como a Avenida João de Barros, a Rua Frei Cassimiro (Santo Amaro) ou a Avenida Doutor Jayme da Fonte.



O Shopping Tacaruna é responsável pela construção do pontilhão em concreto - já que a nova ligação vai facilitar o acesso ao empreendimento - e a Prefeitura do Recife cuida da pavimentação, iluminação, paisagismo, passeios e sinalização da nova travessia de veículos.