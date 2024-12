Boletim médico mantém previsão de alta para Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lula precisou passar por dois procedimentos médicos na cabeça na semana passada, em decorrência da queda que sofreu no banheiro do Palácio

SAÚDE DO PRESIDENTE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, permanecia internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos, segundo boletim médico divulgado neste sábado, 14. O chefe do Executivo está internado desde o início da semana passada e tem previsão de receber alta até a próxima terça-feira.

Lula precisou passar por dois procedimentos médicos na cabeça na semana passada, em decorrência da queda que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro.

NOVOS EXAMES DO PRESIDENTE

"Hoje, fará apenas exames de sangue, sem nova programação de exames de imagem. Segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando", disse o boletim do hospital divulgado no início da tarde do sábado.

O presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio.