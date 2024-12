O que Pernambuco pode perder com o presidente Lula fora da eleição de 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Além do estado de saúde do presidente Lula, que levantou dúvidas no meio político brasileiro sobre a possibilidade dele vir a se candidatar à reeleição em 2026, a semana foi pontuada pelo resultado da pesquisa Genial Quaest que mostrou Pernambuco como o segundo estado do Nordeste, entre os pesquisados, onde a popularidade do presidente está mais alta – apesar de ter caído 8 pontos de abril para cá, 65% dos pernambucanos aprovam a administração de Lula – da mesma forma que 88% acham importante que a governadora Raquel Lyra continue aliada ao presidente.



O que teria levado a tão expressivos números? Não é difícil concluir que, em grande parte, aos investimentos tocados pelo Governo Federal no estado como ampliação da Refinaria Abreu e Lima, Transnordestina e Escola de Sargentos (esses dois em fase de projetos) mas também às 83 obras de infraestrutura em realização através de parcerias com o Estado nas áreas de água e esgoto, mobilidade, desenvolvimento urbano e econômico, cultura e patrimônio histórico. Elas incluem, desde o Arco Metropolitano, Duplicação da BR-232 até o sertão, melhorias no Porto de Suape, construção e ampliação de aeroportos, adutoras e barragens até habitação e contenção de encostas.

O receio de que Lula desista da reeleição

Com todo esse balanço, nos meios políticos, já há um temor de que a não continuidade do Governo Lula possa representar enormes perdas para o estado. O secretário de planejamento do estado, Fabrício Marques, que passou parte da semana em Brasília cuidando da execução de novos empréstimos para o estado, tendo o Governo Federal como avalista, afirma que “realmente, o presidente abriu as portas dos ministérios e outros órgãos para a governadora. É claro também que ela fez o dever de casa, equilibrou o estado, tem o controle das contas públicas e trabalha muito” – diz.



Pernambuco contará com isso na ausência de Lula do Palácio do Planalto? O deputado federal Augusto Coutinho, um dos coordenadores da bancada federal pernambucana em Brasília, afirma que “Lula, além de pernambucano, mudou o eixo do olhar de Brasília sobre o Brasil. Ele enxergou os pobres. Digo isso independente de conotação ideológica ou partidária. Os investimentos que ele fez e faz no Nordeste são imprescindíveis para a região. Não acredito que outro presidente não sendo nordestino faça o mesmo”.



Cabe a Lula decidir

Mas ele faz duas observações : “acho que o presidente está bem de saúde e vai voltar com muita disposição para tocar o seu mandato. Quanto a 2026 cabe a ele decidir se, em função da idade que tem, deve parar por aí e se o fizer vai deixar a vida pública muito bem. É só ver o resultado da pesquisa Quaest. Ele venceria todos os nomes postos. Mas também acho que os investimentos em Pernambuco estão consolidados. Há hoje uma salvaguarda através da qual não se deve fazer obra nova enquanto as iniciadas não estejam concluídas. Nós deputados já estamos empenhados nisso e assim vai permanecer”.



-“ Não sou pessimista nem em relação á saúde do presidente e nem em relação ao que já está garantido para Pernambuco”- explica. O secretário Fabrício Marques levanta também outro aspecto: o de que o estado “ está vivendo um momento especial no seu desenvolvimento. A governadora melhorou a situação das contas públicas e hoje o poder público que era negativo passou a ser positivo para a economia, como indutor do crescimento. Este ano, se tudo se encaminhar como prevemos, o Pernambuco vai crescer em torno de 4.7%, o maior percentual dos últimos 10 anos”.

Pernambuco vai bem

Ressalta que “entre setembro de 2023 e setembro de 2024 foram gerados no estado 70 mil empregos com carteira assinada e a ocupação geral das pessoas, de acordo com a pesquisa PNAD Contínua, fez com que mais 235 mil pernambucanos estivessem ocupados nesse período, desenvolvendo atividades por conta própria, um crescimento de 6.4% em 12 meses. Todos os setores da economia estão crescendo de forma equilibrada, a agropecuária em especial que cresceu 10% , a indústria e o comércio. Todos acima da média nacional. Também o setor de geração de energia vem se desenvolvendo de forma expressiva. De maneira que o Governo Federal tem feito um bom trabalho, o Governo do Estado também e a iniciativa privada acompanha os dois”.



Como Augusto Coutinho ele também mostra otimismo “não sei se um próximo presidente vai ter o mesmo cuidado com Pernambuco que está tendo o presidente Lula mas nossos indicadores em todas as áreas apontam para o estado voltar à liderança do Nordeste nos próximos anos quando os investimentos que estão sendo feitos chegarem com força à área social. Já somos líderes na geração de emprego, então o caminho está pavimentado”.