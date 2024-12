Mano Medeiros anuncia secretariado municipal da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), divulgou o seu secretariado municipal nesta sexta-feira (27). Além das oito pastas já existentes, outras duas foram criadas após reforma administrativa: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e Secretaria Municipal de Governo. A maioria dos secretários já integrava a gestão do prefeito.

De acordo com Mano Medeiros, a escolha dos nomes foi por critério técnico. "O principal foco da reestruturação administrativa e de equipe é fortalecer as entregas da Prefeitura, ou seja, prestar um serviço cada vez melhor à população. Para isso, foi fundamental montarmos um time de técnicos experientes e alinhados com os objetivos da gestão, inclusive, no que diz respeito a estarem próximos da população e atentos às suas necessidades e demandas”, afirmou o prefeito de Jaboatão. As 31 secretarias-executivas serão divulgadas gradualmente.

As secretarias de Administração, Fazenda, Saúde e Educação mantêm os gestores atuais: Thiago Albuquerque, Cesar Barbosa, Zelma Pessôa e Mônica Andrade, respectivamente. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes passa a ser gerida por Roberto de Abreu e Lima; e o atual secretário da pasta, Francisco Papaléo, assumirá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania será comandada por Mila Aguiar. Já quem assume a Secretaria Municipal de Infraestrutura será Flávia Ribas.



No caso das duas novas pastas criadas, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão será administrada por Roberto Salomão. E quem ficará à frente da Secretaria Municipal de Governo será Daniel Pessoa, atual secretário de Regionalização, pasta remodelada na reforma.



Secretariado de Jaboatão dos Guararapes

Daniel Pessoa - Secretário Municipal de Governo

Formado em Direito e pós-graduado em gestão pública, já ocupou vários cargos públicos em diversas áreas, nas prefeituras do Jaboatão, do Recife e do Governo do Estado. Entre elas, foi secretário-executivo de Planejamento Urbano; secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo; e secretário de Articulação Política.

Roberto Salomão do Amaral e Melo - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Formado em Arquitetura e Urbanismo e mestre em Gestão Pública, é especialista em Conservação Urbana e Territorial e em Arquitetura Brasileira. Atua no serviço público desde 1991, em funções como diretor da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - Fundarpe; secretário-adjunto de Planejamento Urbano e Ambiental da Prefeitura da Cidade do Recife; diretor-executivo da Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Social de Pernambuco.

Flávia Ribas - Secretária de Infraestrutura

Engenheira Civil graduada pela Universidade Católica de Pernambuco, com pós-graduação em Gerenciamento de Projetos, e pós-graduanda em Auditoria Interna e Controle Governamental. Já ocupou diversos cargos nas áreas de obras e serviços públicos, mas Prefeituras Jaboatão e do Jaboatão e no Cabo de Santo Agostinho.

Thiago Albuquerque Fernandes - Secretário de Administração

Advogado com Mestrado em Direito pela Universidade de Lisboa e MBA em Gestão Pública pela Universidade de Coimbra. já foi subprocurador-geral do Município e secretário-executivo de Licitações e Contratos. Já atuou também no Governo do Estado de Pernambuco como gerente jurídico de Contratos da Agência Estadual de Tecnologia de Informação e assessor da presidência da Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa.

Cesar Barbosa - Secretário de Fazenda

Graduado em Direito, mestre em Ciência da Educação pela UFAL, mestrando em administração e contabilidade pública, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e em Gestão Pública, com MBA em Auditoria e Controladoria. Entre outras funções, foi auditor de Finanças e Controle de Arrecadação do Estado de Alagoas; assessor Jurídico da Corregedoria da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas.

Francisco Papaléo - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental

Advogado, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado em Gestão Pública, é funcionário público de carreira da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU/REC. Já ocupou a Secretaria estadual das Cidades; presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano; do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco e do Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco (Ceasa).

Zelma Pessôa – Secretária Municipal de Saúde

Médica pediatra e especialista em terapia intensiva pediátrica, é a atual gestora da pasta. Mestre em Saúde Materna e Infantil pelo IMIP e doutora em Saúde Pública pela Fiocruz, tem 30 anos de experiência em gestão pública de saúde. Foi secretária-adjunta de Paulista; secretária de saúde de Ipojuca e diretora-geral de Fluxos Assistenciais da Secretaria Estadual de Saúde, onde também atuou como gerente-geral de Atenção Básica e Políticas Estratégicas.

Mônica Maria de Oliveira Andrade - Secretária Municipal de Educação e Esportes

Graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Planejamento em Gestão Pública, já ocupou secretária-executiva de Planejamento e Orçamento, de secretária-executiva de Gestão de Rede da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco, onde ainda foi conselheira

Roberto de Abreu e Lima Almeida - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes

Engenheiro formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ), é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz). Ocupou diversos cargos de liderança no setor público, como secretário-executivo de Desenvolvimento de Negócios na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC) e duas vezes diretor-presidente da hoje Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe, antiga AD Diper).

Mila Aguiar – secretária de Assistência Social e Cidadania

Formada em Processos Gerenciais e pós-graduada em Gestão de Projetos Sociais e em Gestão Pública. Foi Secretária-Executiva de Articulação Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ e Secretária Executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência, da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, do Governo de Pernambuco.