João Campos mantém PT no secretariado e também favorece partido na Câmara dos Vereadores

Novos nomes do secretariado municipal recifense foram anunciados no início da noite deste sábado (28), nas redes sociais do prefeito João Campos

No início da noite deste sábado (28), o prefeito do Recife João Campos (PSB) anunciou, nas suas redes sociais, os nomes de Felipe Cury (PT) e Marco Aurélio Filho (PV) para a secretaria de Habitação e a secretaria de Direitos Humanos, respectivamente, representando um retorno do PT ao secretariado municipal e uma nova cadeira petista na Câmara dos Vereadores por causa da ida de Marco Aurélio para a gestão.

Horas depois, o prefeito reeleito anunciou mais um petista para o secretariado. Oscar Barreto segue à frente da pasta de Meio Ambiente,

Cury e Barreto foram nomes indicados pelo PT. Já a indicação de Marco Aurélio Filho, vereador do PV eleito para mais um mandato, abre uma vaga na Câmara Municipal do Recife, que será ocupada por Osmar Ricardo (PT), primeiro suplente da federação PT-PCdoB-PV.

Conheça os novos secretários anunciados por João Campos

Anunciado como o novo secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury já atuava na pasta como secretário executivo, além de já ter ocupado outros cargos na administração municipal, como coordenador do Orçamento Participativo (2008 a 2010).

De acordo com a publicação do prefeito João Campos, Felipe terá a missão de “construir novas soluções e acelerar parcerias com o Governo Federal, através do Programa Minha Casa, Minha Vida”.

Marco Aurélio Filho é vereador, reeleito no último pleito para mais um mandato na Câmara Municipal, pelo Partido Verde (PV), o qual preside no Recife. Na Câmara, durante a última legislatura (2021-2024), foi presidente da Comissão de Direitos Humanos.

Já Oscar Barreto esteve à frente da Secretaria de Meio Ambiente na primeira gestão e dará continuidade ao trabalho.

Barreto já foi secretário de Saneamento do Recife, diretor-adjunto da Companhia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB), secretário-executivo de Agricultura de Pernambuco e Secretaria de Cultura do Estado. Também já foi coordenador de Gestão Fundiária no Porto de Suape.

Quem já foi anunciado por João Campos e pastas ainda sem nome:

Secretaria de Educação: Fred Amâncio;

Gabinete de Imprensa: Gilberto Prazeres;

Secretaria de Assistência e Combate à Fome: Pâmela Alves;

Secretaria de Saúde: Luciana Albuquerque;

Secretaria de Relações Institucionais: Raul Henry;

Secretaria Transformação Digital, Ciência e Tecnologia: Rafael Cunha;

Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional: Isabella de Roldão;

Secretaria de Ordem Pública e Segurança: Alexandre Rebêlo;

Secretaria de Cultura: Milu Megale;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Carlos Andrade Lima;

Secretaria de Articulação Política e Social: Gustavo Monteiro;

Secretaria de Administração: Maíra Fischer;

Gabinete do Centro do Recife e Recentro: Ana Paula Vilaça;

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento: Felipe Matos;

Secretaria de Planejamento e Gestão: Jorge Vieira;

Secretaria de Finanças: Ricardo Dantas;

Secretaria de Infraestrutura: Victor Marques;

Secretaria de Projetos Especiais: Marília Dantas;

Secretaria de Turismo e Lazer: Thiago Ângelo;

Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais: Andreza Romero;

Secretaria de Habitação: Felipe Cury;

Secretaria de Direitos Humanos e Juventude: Marco Aurélio Filho;

Secretaria de Meio Ambiente: Oscar Barreto;

Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz;

Secretaria da Mulher;

Secretaria de Esportes;

Secretaria de Saneamento;

Órgãos de apoio e assessoramento: