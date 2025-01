Sessão de posse em Camaragibe termina em tumulto e intervenção da Guarda Municipal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confusão marca eleição da Mesa Diretora em Camaragibe, com confronto entre vereadores e Guarda Municipal, que usou spray de pimenta para dispersão

A posse do prefeito Diego Pinheiro e dos 13 vereadores de Camaragibe, na manhã da última quarta-feira (1º), foi marcada por um tumulto em frente à Câmara Municipal. A confusão teve início devido à eleição da Mesa Diretora e resultou em um confronto com a Guarda Municipal.



De acordo com o regimento interno da Casa, o quórum mínimo exigido para a eleição da Mesa é de dois terços dos vereadores, o que, no caso da Câmara de Camaragibe, com 13 parlamentares, significa que pelo menos 9 vereadores devem estar presentes para a eleição ser válida.



No entanto, o vereador Heldino Moura (União Brasil), o mais votado no município, optou por empossar o prefeito Diego Cabral antes da escolha dos membros da Mesa Diretora. Em seguida, ele deixou a sessão com outros cinco parlamentares, todos aliados do prefeito, o que gerou controvérsia sobre a eleição subsequente da Mesa.



Isso porque mesmo sem o número mínimo exigido pelo regimento, o vereador Paulo André (PSB) junto com sete parlamentares, realizaram a eleição da Mesa Diretora, alegando que ela ocorreu dentro da mesma sessão de posse. Segundo o parlamentar socialista, que na ocasião foi eleito presidente da Mesa, o quórum de dois terços já tinha sido computado, o que tornou a eleição válida, ainda que alguns vereadores tenham deixado o local.

O argumento foi contestado por Heldino Moura, que afirmou ter aberto outra sessão para fazer a escolha dos membros da Mesa, entretanto, não havia quórum suficiente nesta ocasião.

Diante do impasse, a presidência da Câmara foi assumida pelo vereador Geraldo Alves (MDB), conforme o regimento, que prevê o parlamentar mais velho em caso de vacância.

Uso do spray de pimenta

A sessão de posse dos vereadores de Camaragibe ocorreu em um casarão próximo à sede do Legislativo. Ao retornarem para guardar equipamentos na Câmara Municipal, alguns vereadores e servidores encontraram a entrada bloqueada por uma corrente e vigiada pela Guarda Municipal.

Com o auxílio de um chaveiro, conseguiram remover a corrente e entrar no prédio, mas foram confrontados pelos guardas, que usaram spray de pimenta para dispersar o grupo. O vereador Moisés Meu Santo (Podemos) foi atingido no olho pelo spray e precisou de atendimento médico.

Em nota, a Prefeitura de Camaragibe informou que a Guarda Municipal foi acionada pelo presidente em exercício da Câmara para "resguardar a sede do Poder Legislativo" e destacou seu compromisso com a tranquilidade institucional no município.

A Polícia Civil investiga o caso, com registro de ocorrência por vias de fato, desobediência e dano ao prédio público. A Polícia Militar, presente no local, encaminhou os envolvidos à Delegacia de Plantão para apuração dos fatos.