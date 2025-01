João Campos justifica convite a Vinícius Castello para cargo na prefeitura do Recife: "Muita capacidade de trabalho"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio à primeira reunião do secretariado municipal, nesta sexta-feira (10), no Compaz Leda Alves, no bairro do Pina, zona Sul do Recife, o prefeito João Campos (PSB) detalhou o convite feito ao ex-vereador e candidato à prefeitura de Olinda em 2024, Vinícius Castello (PT), que assumiu como novo secretário-executivo de Infraestrutura do Recife.

João Campos destacou que o convite a Vinícius foi feito de “forma pessoal”, junto ao vice-prefeito do Recife e secretário de Infraestrutura do município, Victor Marques (PCdoB), destacando ter construído uma relação de amizade. Nas eleições de 2024, João esteve presente em diversas agendas ao lado de Vinícius, com foco maior no segundo turno, após se reeleger no Recife.

O prefeito do Recife também destacou, como qualidades de Vinícius, a “capacidade de trabalho” e a “sensibilidade”, enfatizando que o petista cuidará de uma “área estratégica” na secretaria de Infraestrutura, nas áreas que fazem divisa com outros municípios.

“A gente fez um convite de forma pessoal a Vinícius, é uma pessoa que que virou um amigo nosso, uma pessoa da relação e um jovem com muita capacidade de trabalho, com sensibilidade. Então tanto eu quanto Victor fizemos uma boa reunião com ele e convidamos ele para poder fazer parte da nossa equipe, para cuidar de uma área estratégica, que é essa integração metropolitana”, afirmou.

João Campos também detalhou a função de “integração metropolitana”, que não ficará restrita apenas ao cargo de Vinícius Castello na gestão municipal.

De acordo com o prefeito, além da secretaria de Infraestrutura, também terão atuação com outros municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) as secretarias de Articulação Política, Desenvolvimento Urbano e de Relações Institucionais, cujo titular, o secretário Raul Henry (MDB), será o responsável por coordenar a área.

Relação com o PT

Perguntado sobre a relação com o PT, que conta com três nomes no primeiro escalão da gestão municipal, João Campos destacou que chegou a ter conversas com o senador Humberto Costa, líder de uma ala do PT que não foi contemplada com cargos no novo secretariado recifense, mas enfatizou que as decisões e dinâmicas de cada partido precisam ser respeitadas.

“A gente teve algumas conversas, sim, com o senador Humberto Costa. E como eu disse, eu sempre respeito os partidos. Eu faço parte de um partido político, tenho minha afiliação e acho que a maior virtude que você pode ter é ter respeito aos outros, às outras organizações partidárias. Buscar o diálogo, buscar representatividade e deixar que haja uma dinâmica própria de como cada partido decide", disse.

"Se você puder contar com a totalidade das pessoas, ótimo, mas você tem que respeitar o mecanismo e a forma como cada partido decide, então do meu partido eu falo, dos outros partidos, eu respeito”, enfatizou.

Dos nomes do PT na gestão municipal, dois deles - Felipe Cury, secretário de Habitação, e Oscar Paes Barreto, secretário de Meio Ambiente - são ligados ao grupo político da senadora Teresa Leitão. Já Vinícius Castello, apesar de fazer parte da ala de Humberto Costa no PT, não chegou ao cargo por indicação política.

Primeira reunião do secretariado

O prefeito do Recife reuniu os 24 secretários municipais, nesta sexta-feira, para definir as metas da segunda gestão. Segundo o gestor, ciclos de monitoramento vão analisar os trabalhos realizados pelas pastas e a primeira avaliação está marcada para o mês de fevereiro.

João Campos disse que todas as metas da gestão são consideradas prioritárias.

“A gente tem das grandes secretarias com grandes orçamentos às secretarias de áreas mais específicas, todas com metas prioritárias. Todas tem uma pactuação orçamentária, uma agenda bem definida”, afirmou.