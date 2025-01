João Campos reúne secretariado e define metas para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), reuniu os 24 secretários municipais para definir as metas da segunda gestão. Segundo o gestor, ciclos de monitoramento vão analisar os trabalhos realizados pelas pastas e a primeira avaliação está marcada para o mês de fevereiro.

O evento foi realizado no Compaz Leda Alves, no bairro do Pina, na zona Sul do Recife. Em uma breve pausa para conversar com a imprensa, João Campos disse que todas as metas da gestão são consideradas prioritárias.

“A gente tem das grandes secretarias com grandes orçamentos às secretarias de áreas mais específicas, todas com metas prioritárias. Todas tem uma pactuação orçamentária, uma agenda bem definida”, contou o pessedista, sem detalhar quais serão essas metas.

De acordo com o prefeito, os ciclos de monitoramento irão analisar indicadores, metas e servirão para cobrar resultados dos secretários. “É um modelo de gestão que vocês viram o governador Eduardo Campos difundir isso para o Brasil inteiro”.

O objetivo da reunião, segundo Campos, foi compartilhar os projetos com os secretários e exigir que os líderes coloquem os trabalhos em prática.

João usou como exemplo o setor de Educação, que abrange 300 escolas e mais de 100 mil alunos. Segundo ele, os diretores dessas instituições precisam ter metas claras e uma visão de gestão. O prefeito disse que espera dos secretários essa mesma perspectiva.

“Essa reunião não acaba aqui, ela começa daqui para frente, vocês tem que levar essa mensagem para o time, para a equipe, para o gabinete”, disse João campos aos secretários”.

João Campos também elogiou a diversidade de perfil dos secretários, afirmando que reuniu na equipe pessoas de “front” e outras de bastidor. “É bom ter um time que tenha jogadores e jogadoras que possam jogar bem em diversas posições”.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Regulamentação da reforma na Câmara

O prefeito do Recife também confirmou que vai apresentar a regulamentação da nova estrutura da cidade à Câmara de Vereadores do Recife. O projeto já foi aprovado pelo Legislativo, em dezembro, mas ainda precisa ser regulamentado.

Isso demandará uma reunião extraordinária dos parlamentares, que estão em recesso. João, porém, não informou o prazo para a realização da regulamentação.

“Nada mais é do que a regulamentação da lei que foi aprovada no ano anterior”, disse.

Victor Marques será cobrado

O vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), que acumula a secretaria de Infraestrutura do Recife neste segundo mandato, afirmou que será o primeiro a ser cobrado pelo prefeito.

“O que a gente tem que priorizar nesse momento é poder arrumar o nosso time para que as entregas sejam ainda mais efetivas. A gente tem muitos bons projetos em andamento, algumas obras em andamento, outras que vão começar. Como secretário, vou ser inclusive o primeiro a ser monitorado pelo prefeito. Vai ser muito trabalho, mas a gente tá confiando de que o resultado vai ser muito positivo”, disse Victor.

Gestão Metropolitana

João também garantiu estar aberto a conversar com demais prefeituras da Região Metropolitana do Recife em busca de uma gestão metropolitana colaborativa.

Nesta semana, os prefeitos de Jaboatão dos Guararapes e de Olinda, Mano Medeiros (PL) e Mirella Almeida (PSD), se reuniram para discutir a colaboração entre as gestões. Assim como durante a campanha eleitoral, o gestor do Recife se mostrou disposto a colaborar.

“Como eu disse, a gente tem aqui uma área que está sendo feita e que é uma área transversal. Então você precisa ter, por exemplo, na área de infraestrutura, a parte de iluminação pública, de limpeza, coleta de lixo. Então tudo isso fica em um limbo nas fronteiras. A gente vai organizar para que, principalmente nessas áreas de fronteira, não tenha a população penalizada, porque às vezes fica nem uma cidade faz, nem a outra faz e quem sofre com isso é o povo, e a gente não pode deixar o povo sofrer”, declarou.