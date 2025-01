Possível candidatura de Nikolas Ferreira à Presidência motivou PEC proposta por deputado do PL

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado Eros Biondini (PL-MG), autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para reduzir a idade mínima para o cargo de Presidente da República, deseja que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) tenha condições de disputar as eleições presidenciais de 2026.

Atualmente, a Constituição estipula em 35 anos a idade mínima para uma pessoa assumir os cargos de presidente, vice-presidente e senador. A PEC apresentada, ainda em fase de coleta de assinaturas para ser protocolada na Câmara, quer reduzir o requisito para 30 anos.

O autor do projeto, que tem 53 anos, falou sobre suas motivações e expectativas em torno do projeto legislativo, em entrevista ao Programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (21).

Nikolas Ferreira na disputa presidencial

Biondini declarou torcer para que Nikolas Ferreira, o conterrâneo mineiro com quem compartilha a sigla e uma amizade, tenha “totais condições” para concorrer à Presidência no próximo ano.

“Eu tenho o desejo de que, do meu grupo político, o Nikolas tenha condição de disputar a Presidência da República”, afirmou.

Em maio, Nikolas completa 30 anos, a nova idade mínima proposta. Em uma publicação no X (antigo Twitter), ele demonstrou apoio ao projeto de Biondini, ressaltando que a PEC não precisaria de sanção presidencial após aprovação na Câmara e no Senado.

O pretenso presidenciável ficou conhecido por se envolver em situações controversas que amplificaram seu nome entre eleitores bolsonaristas.

Ele foi um dos congressistas do PL com redes sociais suspensas por incitar as invasões em Brasília no 8 de janeiro e por disseminar desinformação sobre o processo eleitoral de 2022. Também integram seu histórico um discurso transfóbico proferido no plenário da Câmara no Dia da Mulher e a viralização de um vídeo de indignação por ter sido impedido de visitar o Cristo Redentor por falta de comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Recentemente, ele ganhou repercussão nacional mais uma vez ao protagonizar um vídeo tendencioso sobre a nova regra de monitoramento do PIX, revogada dias depois pela Receita Federal.

Biondini considera que popularidade alcançada por Nikolas com o vídeo do Pix criou um bom momento para lançar o projeto. “Isso me fez perceber o 'time' para propor essa PEC”, disse.

Caso a PEC seja aprovada, Nikolas também teria condições de concorrer ao Senado por Minas Gerais, sendo concorrente do autor da proposta na disputa. Sobre essa possibilidade, ele reconheceu “humildemente” que o mais novo seria um candidato mais forte que ele.

Novas lideranças

Biondini afirmou que o maior acesso à informação e as novas condições tecnológicas permitem que pessoas mais jovens “qualificadas” adquiram “experiência de vida” e “conhecimento da coisa pública”.

“Precisamos estar atualizados e valorizando as pessoas que têm, independente da idade, uma visão coletiva e de país”, disse.

Ele citou o prefeito João Campos (PSB) como exemplo, indicando que a medida iria beneficiar “muitas pessoas qualificadas, que hoje já têm um protagonismo em nível nacional e que merecem ter a oportunidade [de se candidatar]”.

