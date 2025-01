Em entrevista ao JC, Humberto Costa fala sobre planos do PT para 2026 e situação atual do governo Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com o senador, o PT já inicia em 2025 as discussões sobre as eleições de 2026, detalhando uma ordem prioritária definida pelo partido

O senador da República Humberto Costa (PT), em entrevista ao Jornal do Commercio nesta quarta-feira (22), detalhou as estratégias e prioridades do PT para as eleições de 2026 e analisou o momento atual do governo Lula, incluindo as recentes mudanças na equipe de comunicação, além de citar os desafios para a legenda no cenário nacional.

Segundo o senador, o PT inicia em 2025 as discussões sobre as eleições de 2026, tendo como “maior prioridade” a reeleição de Lula para a presidência da República. De acordo com Humberto, um grupo de trabalho será criado para discutir situações eleitorais para cada estado.

“Nós vamos começar já agora no ano de 2025 a preparar as eleições de 2026. Aí naturalmente que vai se abrir um debate em todos os estados, vai se abrir um debate nacional. Nós vamos criar um novo grupo de trabalho eleitoral que vai discutir estado por estado. Então esse vai ser o momento em que as coisas vão ser discutidas ou debatidas”, disse.

Diante das declarações recentes de quadros do PT em Pernambuco sinalizando apoio aos nomes de Raquel Lyra (PSDB) e João Campos (PSB) em uma possível corrida eleitoral no Estado em 2026, Humberto sugeriu que as opiniões individuais sejam levadas para a discussão interna no partido.

“A emissão de opiniões individuais, pessoais, o ideal é que esteja feito internamente dentro do partido, mas ninguém vai impedir que qualquer um pense de um jeito ou pense de outro”, complementou.

Humberto vê polêmica do Pix no caminho para ser “assunto superado”

Perguntado sobre a última crise enfrentada pelo governo Lula, com a polêmica sobre a taxação do Pix, Humberto Costa acredita que o assunto será superado em breve, destacando a retomada nas transações com Pix, após a polêmica.

De acordo com Humberto, a decisão inicial, da instauração da medida, era “correta”, enfatizando que os objetivos eram de “fechar todas as portas” para a sonegação e lavagem de dinheiro.

“A preocupação é que o governo tinha tomado uma decisão correta, que tinha por objetivo fechar todas as portas para a possibilidade da sonegação, da lavagem de dinheiro, praticada por organizações criminosas, da prática dessas bets que servem em grande parte pra lavar dinheiro no nosso país”

Humberto enfatizou que o governo não teve o objetivo de criar qualquer transtorno para a população e lamentou “erro grave na comunicação” sobre a medida que seria implementada, o que possibilitou, de acordo com o senador, um “arranhão na imagem do governo” pela extrema-direita.

“O que o governo tinha por objetivo era impedir que isso (sonegação e lavagem de dinheiro) acontecesse, não era criar qualquer transtorno para o pipoqueiro, para a pessoa que vende cachorro-quente, de jeito nenhum. Só que isso foi muito mal colocado, foi muito mal explicado, houve um erro grave na comunicação. E em cima disso, a extrema-direita, como sempre faz, lançou uma das notícias falsas, da mentira, da desinformação e terminou provocando um arranhão na imagem do governo”, afirmou.

O senador complementou, reafirmando que a retomada nas transações por Pix significa que a população está consciente de que não haverá dificuldade na utilização do Pix no país.

“Mas eu acho que isso aí vai ser superado. Por exemplo, a movimentação de dinheiro por Pix já voltou ao normal logo essa semana, o que significa que as pessoas estão conscientes de que não vai haver nenhuma taxação de Pix, que não vai haver qualquer dificuldade para quem continue utilizando o Pix”, complementou.

Mudanças na comunicação do governo Lula e embate com a extrema-direita

Em meio às trocas na equipe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal (SECOM), agora comandada pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, Humberto afirmou que as mudanças vão ajudar no enfrentamento às notícias falsas, as quais atribui a extrema-direita no país.

“A mudança que está acontecendo nesse momento na área da comunicação do governo, eu acredito que vai nos ajudar a fazer esse enfrentamento, porque o nosso governo é um governo bom, é um governo que está fazendo o país crescer, é um governo que está diminuindo sensivelmente o desemprego, é um governo que é respeitado hoje internacionalmente, que atrai investimentos em larga escala, enfim, e que tem todas as condições de a população tomar consciência disso”, afirmou.

Humberto destacou que o episódio envolvendo o Pix funcionou como um alerta para que o governo esteja preparado para esse tipo de situação, destacando novamente um embate com a extrema-direita.

“O que nós temos que estar preparados é para passar por situações como essa em vários níveis, porque a extrema-direita não tem proposta. Eles não falam de como melhorar o emprego, de como melhorar a renda das pessoas, de como atender por políticas sociais quem mais precisa, eles não falam nada disso. A história deles é simplesmente inventar mentiras, atacar, e aí o governo precisa estar preparado para isso”, disse.

Eleições do Senado

Diante das últimas movimentações para as eleições no Senado Federal, Humberto revelou que o PT decidiu pelo apoio à recondução de Davi Alcolumbre (União) para a presidência, que poderá concorrer em chapa única. A votação está marcada para o próximo dia 1º de fevereiro.

Humberto também confirmou que foi o nome escolhido pelo PT para ocupar a segunda vice-presidência da Mesa Diretora.

“O PT tem uma bancada que não é a maior, mas é uma bancada razoável em termos de tamanho. Nessa chapa única, o candidato a presidente é o senador Davi Alcolumbre e o PT vai participar nessa chapa. Se tudo for cumprido como ficou acertado, vai participar com a segunda vice-presidência. E no caso, o nome que o partido está indicando é o meu. Na semana que vem nós vamos ter a votação e eu imagino que esse acordo vai ser respeitado”, concluiu.



