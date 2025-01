Perfil de Bolsonaro no X é hackeado e posta falsa criptomoeda; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X, o antigo Twitter, foi hackeada na noite desta quinta-feira (23). De acordo com postagem do filho e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), a invasão foi confirmada e o processo de recuperação da conta foi iniciado.

O perfil de Bolsonaro foi utilizado para divulgar uma suposta criptomoeda, intitulada como "A Moeda do Povo". O post afirmava que a nova moeda serviria para representar "o orgulho, a liberdade e a força do povo brasileiro”.

Na publicação, os supostos invasores anexaram uma foto do ex-presidente ao lado de Donald Trump, atual presente dos Estados Unidos.

Perfil do ex-presidente foi hackeado - Reprodução / X

