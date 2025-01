Prefeitos de Petrolina e Juazeiro discutem a viabilidade da construção de uma nova ponte ligando as duas cidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito de Petrolina, Simão Durando (União Brasil), participou nesta segunda-feira (27) de uma reunião com o prefeito de Juazeiro (BA), Andrei Gonçalves (MDB), para discutir a possibilidade da construção de uma segunda ponte ligando as duas cidades-irmãs. De acordo com os dois gestores municipais, esse projeto visa desenvolver ainda mais a economia do Vale do São Francisco, além de melhorar a mobilidade entre os dois municípios.

"A gente veio para uma reunião muito importante aqui na Prefeitura de Juazeiro, com o prefeito Andrei Gonçalves, e falamos sobre um estudo de viabilidade para a construção de uma segunda ponte ligando Petrolina e Juazeiro. O ministro dos Transportes, Renan Filho, está vindo para Petrolina na quarta-feira (29) e vamos entregar para ele esse estudo", contou o prefeito Simão Durando.

Já o prefeito de Juazeiro ressaltou a importância da parceria entre as duas gestões na busca pelo desenvolvimento dos dois municípios. "Gostaria de agradecer a vinda do prefeito Simão a Juazeiro... Um visita extremamente importante porque Juazeiro e Petrolina são cidades-irmãs e, agora, na prática, a gente vai mostrar isso para a sociedade. Que nós somos duas cidades que andam juntas e que vamos desenvolver juntas. Esse projeto da nova ponte é um projeto das duas cidades, que vai envolver o Vale do São Francisco e o crescimento do Nordeste. Então, essa reunião ratifica isso, que nós vamos andar juntos", frisou Andrei Gonçalves. "Esse documento será entregue ainda esta semana ao Ministro dos Transportes, Renan Filho, que estará em visita ao Vale do São Francisco", concluiu.

Prefeito de Petrolina, Simão Durando, e prefeito de Juazeiro, Andrei Gonçalves, discutem viabilidade da construção de uma nova ponte ligando as duas cidades - Reprodução do Instagram

Outras parcerias

Ainda de acordo com os dois gestores, o encontro serviu também para o debate sobre a colaboração entre as gestões em outras áreas. "Fo reunião muito produtiva. Discutimos estratégias de colaboração entre Juazeiro e Petrolina, abordando áreas essenciais como Saúde, Trânsito, Segurança, Turismo e Assistência Social. Seguimos unidos, somando forças para melhorar a qualidade de vida do nosso povo e impulsionar o desenvolvimento da nossa região", destacou o prefeito de Juazeiro.

"São muitas coisas que a gente ainda precisa discutir para o futuro de nossas cidades. Essa parceria ainda vai gerar bons frutos para Petrolina e Juazeiro. Aguardem", prometeu o prefeito de Petrolina, Simão Durando.