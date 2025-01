Quaest: aprovação de Lula cai para 47% após polêmica do Pix; desaprovação aumenta e atinge 49%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A aprovação do governo do presidente Lula (PT) recuou após as polêmicas causadas pelas mudanças no Pix. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (27), a gestão do petista é aprovada por 47% dos eleitores e reprovada por 49%.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em dezembro, a aprovação de Lula caiu cinco pontos. Já a reprovação avançou dois pontos percentuais, de 47% (em dezembro) para 49% (em janeiro).

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro, com 4.500 entrevistados e margem de erro de 1 ponto percentual.

Pix

Após as polêmicas do governo envolvendo as medidas do Pix, 11% dos eleitores afirmaram que o Pix foi a notícia mais negativa que ouviram da gestão Lula.

Para 66% dos entrevistados, o governo do presidente errou mais do que acertou diante do recuo sobre as medidas de regulação da ferramenta. Já 19% dos eleitores afirmam que o governo acertou mais.

Economia

Segundo a Genial/Quaest, a avaliação do desempenho econômico do Brasil permanece negativa em relação às pesquisas anteriores. Para 39% dos entrevistados, a situação da economia piorou. Já a avaliação positiva vem recuando desde outubro: de 33% para 27% em dezembro e 25% na pesquisa atual.

Ao serem perguntados se são contra ou a favor da mudança do sistema de validade dos alimentos, 22% dizem ser a favor e 63% contra.

Aprovação no Nordeste cai

Segundo a pesquisa, a maior piora na avaliação positiva do governo Lula aconteceu na região Nordeste, recuando de 48% para 37%.

Comunicação do governo

De acordo com a pesquisa, 18% dos brasileiros avaliam positivamente a comunicação do governo Lula. Entretanto, cerca de 53% dos entrevistados avaliam negativamente.

