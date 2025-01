João Campos reassume Prefeitura do Recife: "Bateria 100% recarregada"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), reassumiu o comando do Executivo municipal, após recesso. Durante os 12 dias em que esteve afastado do cargo, a prefeitura do Recife ficou sob responsabilidade do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB).

Em publicação nas redes sociais, João Campos detalhou o retorno ao cargo, enfatizando que está com a "bateria 100% recarregada" após o "breve recesso". O gestor realizou reuniões ao lado de Victor Marques e secretários.

Ainda na publicação, João Campos enfatizou que o "ano promete", destacando como objetivos "acelerar", entregar e inaugurar obras e "estar no dia-a-dia cuidando da cidade".

"Se preparem que esse ano vai ser um ano de acelerar, de entregar mais obra, estar fazendo inauguração, estar no dia a dia cuidando da cidade, nas ruas, fazendo reunião de gestão aqui no nosso gabinete, fazendo o que a gente gosta que é cuidar da cidade. Então com a bateria 100% recarregada, vamos embora que esse ano promete", disse.

No primeiro dia de retorno às atividades como prefeito do Recife, além da reunião com secretários, João também participou da cerimônia de posse do promotor José Paulo Cavalcanti Xavier Filho como novo procurador geral de Justiça de Pernambuco.

Apesar de não ter agenda revelada para os próximos dias, João é esperado na próxima segunda-feira (3), na Câmara Municipal do Recife, na sessão de início da 19ª Legislatura.