Ao vivo: Lula concede entrevista aos jornalistas no Palácio do Planalto

O presidente Lula (PT) concede na manhã, desta quinta-feira (30), uma entrevista coletiva com jornalista no Palácio do Planalto.

Desde o início do ano, o presidente vem enfrentando dificuldades na economia, politica e comunicação brasileira.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa segunda-feira (27), a gestão do petista é aprovada por 47% dos eleitores e reprovada por 49%. A aprovação do governo do presidente Lula (PT) recuou após as polêmicas causadas pelas mudanças no Pix.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em dezembro, a aprovação de Lula caiu cinco pontos. Já a reprovação avançou dois pontos percentuais, de 47% (em dezembro) para 49% (em janeiro).