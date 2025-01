Parlamentares pernambucanos são cotados para cargos na Câmara e no Senado; Eleição acontece neste sábado (1)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acontece neste sábado (1), a partir das 16h, as eleições para composição das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Três pernambucanos estão cotados para cargos nas duas Casas: Lula da Fonte (PP) e Carlos Veras (PT), na Câmara; e Humberto Costa (PT) no Senado.

Na Câmara, Lula da Fonte é nome indicado para a 2ª vice-presidência, enquanto Carlos Veras é cotado para a 1ª secretaria. Já no Senado, Humberto Costa foi indicado para a 2ª vice-presidência.

Entre 2021 e 2023, Pernambuco estava representado na Mesa Diretora na figura de Luciano Bivar (União), que comandou a 1ª secretaria.

Em entrevista ao JC, Carlos Veras destacou a importância de ocupar um cargo como a primeira-secretaria, uma espécie de “prefeitura da Câmara”, responsável por questões administrativas e financeiras. Para o deputado, a indicação ao cargo representa uma posição importante do PT para garantir um “ambiente saudável” na Casa e viabilizar a aprovação de pautas.

“Eu não tenho dúvida que a posição tomada pelo PT nessa construção aqui, para ter um ambiente saudável na Câmara Federal, na composição dessa Mesa, vai ajudar muito na relação junto ao governo do presidente Lula. Pra gente ter as matérias, os projetos, sendo aprovados aqui no Congresso”, disse.

Carlos também destacou a relação com Hugo Motta (Republicanos-PB), nome amplamente apoiado para a presidência da Câmara e favorito a suceder Arthur Lira (PP).

“Tenho uma relação muito boa com o futuro presidente Hugo Motta, ele é de Patos na Paraíba eu sou de Tabira, então a gente fica a 100 quilômetros um do outro, nós somos sertanejos, nordestinos. Então a gente tem muita afinidade, se conhece, temos uma boa relação. Eu não tenho dúvida que a gente vai construir muita política”, destacou.

Aprovação de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil é prioridade

Ainda de acordo com o deputado Carlos Veras, a prioridade de discussão da bancada governista é a continuidade da reforma tributária, especialmente na aprovação da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil.

“Nós temos a continuidade da reforma tributária, porque a gente precisa aprovar a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5 mil. E eu não tenho dúvida que esse é um dos grandes projetos e um grande passo, que nós vamos dar continuidade ao processo, com a nossa presença na mesa, na Colégio dos Líderes, nas reuniões da Mesa Diretora, nesse diálogo com o governo federal e a relação muito próxima com o governo do Presidente Lula”, enfatizou.

Disputa pela presidência da Câmara tem amplo favorito

Para o cargo de presidente, Hugo Motta desponta como amplo favorito, tendo o apoio do atual presidente Arthur Lira e do governo Lula, além de grande parte dos deputados. Apenas PSOL e Novo rejeitaram apoio à Motta, e lançaram as candidaturas de Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) para disputar o cargo.

Para os demais cargos, é esperado que Altineu Côrtes (PL-RJ) assuma a 1ª vice-presidência, além de Lula da Fonte (2ª vice-presidência) e Carlos Veras (1º secretário). Em Brasília, especula-se que MDB, União Brasil e PSD ocupem os cargos restantes (2ª, 3ª e 4ª secretarias), mas sem nomes definidos.

Corrida pela presidência do Senado pode marcar retorno de Davi Alcolumbre ao cargo

No Senado, cinco candidatos disputam a presidência da Casa, hoje ocupada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas Davi Alcolumbre (União-AP) desponta como favorito, tendo amplo apoio dos senadores. Alcolumbre foi presidente do Senado entre 2019 e 2021.

As demais candidaturas lançadas até o momento são as dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Para os cargos restantes da mesa, são cotados os senadores Eduardo Gomes (PL-TO) e Humberto Costa (PT-PE), para 1ª e 2ª vice-presidências, respectivamente. Para a 1ª secretaria, o nome cotado é o de Daniella Ribeiro (PP-PB), enquanto Confúcio Moura (MDB-RO) é cogitado para a 2ª secretaria. A 3ª secretaria não contou com nomes levantados até o momento. Para a 4ª secretaria, o nome indicado foi o do senador Dr. Hiran (PP-PR).

