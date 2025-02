Vice-governadora Priscila Krause monitora consequências da chuva diretamente da Apac

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a madrugada desta quarta-feira (5) estão sendo monitoradas pelo Governo de Pernambuco, que acompanha de perto a situação e reforça as medidas de prevenção para minimizar os impactos.

A vice-governadora Priscila Krause está coordenando o monitoramento na sede da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), no Recife, ao lado do secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, do secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Coronel Clóvis Ramalho, e da diretora de Regulação e Monitoramento da Apac, Crystianne Rosal.

De acordo com Priscila Krause, alertas preventivos já haviam sido emitidos desde a última segunda-feira (3), o que permitiu uma atuação antecipada das equipes de emergência.

“Todos os alertas relativos a essa precipitação foram dados desde segunda-feira. As chuvas começaram ontem (4), temos episódios de alguns deslizamentos, mas, até então, sem vítimas. Nossas equipes estão trabalhando para que permaneça dessa forma, e o Corpo de Bombeiros também está com suas equipes nas ruas”, afirmou a vice-governadora.

Raquel Lyra monitora situação de Brasília



Mesmo em Brasília, onde cumpre agenda oficial, a governadora Raquel Lyra (PSDB) reforçou na manhã desta quarta-feira (05), por meio das redes sociais, que segue acompanhando as ocorrências e destacou a atuação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

“Estamos monitorando, há 12 horas, as ocorrências de chuvas na Região Metropolitana do Recife. Choveu muito em diversos pontos, com risco de deslizamentos de barreiras, mas, até o momento, sem vítimas ou danos ao patrimônio. Estamos trabalhando junto à Defesa Civil dos municípios e com o Corpo de Bombeiros em alerta”, disse a governadora em postagem no Instagram.

Raquel Lyra também reforçou o canal de emergência 199 e pediu que a população busque ajuda sempre que necessário.

Expediente e aulas suspensos



Diante das condições climáticas adversas, o Governo do Estado determinou a suspensão do expediente em repartições públicas estaduais localizadas nos municípios atingidos. O funcionamento dos órgãos foi encerrado às 14h desta quarta-feira (5).

Além disso, as aulas das escolas da rede estadual foram suspensas no turno da tarde, como medida de precaução. Os serviços essenciais, como segurança pública e saúde, seguem mantidos.

A população pernambucana é orientada a redobrar a atenção em áreas de risco e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).