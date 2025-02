Miguel Coelho confirmou apoio a João Campos em reunião com Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente do União Brasil em Pernambuco reafirmou posições do partido e do seu grupo político em encontro com a governadora Raquel Lyra

O ex-prefeito de Petrolina e agora presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho, detalhou a reunião que teve com a governadora Raquel Lyra (PSDB), onde afirmou que mantém o posicionamento de apoio ao prefeito do Recife, João Campos (PSB). As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Folha, nesta terça-feira (11).

Na ocasião, Miguel reafirmou que o convite partiu da governadora e explicou que, na política, “não se diz não para uma governadora ou presidente”. Miguel também lembrou que não conversava com Raquel Lyra há mais de 2 anos e meio.

“Tem uma máxima na política, que diz que você não diz não para uma governadora ou presidente. Quando você é chamado para uma conversa dessa, até porque tinha mais de 2 anos e meio que eu não conversava com a governadora Raquel Lyra, fui por uma questão de educação, de cortesia. O gesto foi dela, de poder fazer esse convite”, afirmou.

Miguel afirmou que reiterou à governadora que o seu grupo político não faria mudanças de posicionamento político e que comunicou a manutenção do apoio à João Campos. Ainda de acordo com o presidente do União Brasil em Pernambuco, a tentativa de Raquel Lyra em buscar o apoio de seu grupo é parte da política.

“Reiterei (à governadora) que não tinha cabimento e espaço de, no momento atual, ter qualquer tipo de mudança de posicionamento. Entendi o que ela estava fazendo, isso se chama Política, é natural de qualquer governo, de qualquer processo. Mas falei que o nosso grupo político estava com a consciência muito tranquila de que estamos trilhando um caminho onde houve reciprocidade, respeito e confiança na construção de um projeto político maior”, disse.

Divisão interna no União Brasil em PE e relação com Mendonça Filho

Outro tema abordado por Miguel na entrevista foi a divisão interna no União Brasil em Pernambuco, bem como a relação com o deputado federal Mendonça Filho, agora vice-presidente estadual da legenda.

De acordo com Miguel, a relação com Mendonça é “muito boa”, destacando que a divergência nos posicionamentos políticos a nível estadual são naturais do partido e da democracia. O ex-prefeito de Petrolina ressaltou que, apesar das discordâncias, existem “muitas sinergias políticas” sobre prefeitos e demais lideranças que são apoiadas pelos dois grupos políticos.

“Não vejo isso com nenhum problema, é óbvio que as divergências precisam e devem ser respeitadas, mas a gente tem muita convergência. Temos muitas sinergias políticas de prefeitos, deputados estaduais e outras lideranças que fazem parte do nosso partido, que votam em Mendonça para federal e em estaduais ligados a gente”, comentou.

“Estou animado e otimista que vamos poder contar com o apoio, a liderança e a voz de Mendonça, nesse processo de fortalecimento, de união, de coesão, e, acima de tudo, de agregar, mas também de atrair novos quadros para dentro do partido”, complementou.

Miguel também enfatizou que há um entendimento com todos os membros da diretoria do partido em Pernambuco, sobre 2026. Para o novo presidente estadual do União Brasil, o debate eleitoral não será antecipado e as questões de 2026 serão tratadas em 2026.

