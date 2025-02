Eleição da Amupe será realizada com chapa única

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como já tinha sido articulado por prefeitos e ex-prefeitos, na última quarta-feira (12), em reunião realizada Brasília, a eleição da nova diretoria da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) para o biênio 2025/2026 será com chapa única. O prazo final para a inscrição das chapas se encerrou nesta segunda-feira (17), com apenas o atual grupo se candidatando ao pleito.

"Só houve uma inscrição, ou seja, chapa única. Estou muito feliz porque a Amupe ganhou, os municípios ganharam... Unidos num só propósito que é transformar a Amupe num local onde se pode buscar ideias, contribuição e ter um representante nato em Brasília para buscar recursos para os nossos municípios", disse Lula Cabral, prefeito do Cabo de Santo Agostinho, que esteve à frente da Comissão Eleitoral da Amupe.

CHAPA CONSTRUÍDA EM CONSENSO

A chapa inscrita terá o ex-prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia (Podemos), como candidato a presidente; Pedro Freitas (PP), prefeito de Aliança, é o candidato a vice-presidente; enquanto que a prefeita de Igarassu, Elcione Ramos (PSDB) candidata à primeira secretaria.

Diante do consenso de a diretoria adotar um modelo de mandato compartilhado, Marcelo Gouveia inicia nesse primeiro ano de gestão, mas abrirá mão da presidência em 2026 para disputar ao cargo de deputado federal. Com isso, Pedro Freitas ficaria à frente da Amupe no último ano do mandato e Elcione Ramos viraria a vice-presidente.

"O consenso em torno da chapa única gera unidade, força e estabilidade dentro da instituição, e isso se deu à capacidade de dialogar de todos os envolvidos. Quero agradecer de forma especial ao prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, ao prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, e a todos que contribuíram de forma direta ou indireta para que a gente pudesse fazer uma unidade e um consenso para poder fortalecer a nossa instituição. A Amupe venceu", afirmou Marcelo Gouveia.

A eleição será realizada no dia 27 deste mês, onde a chapa será aclamada eleita. A votação ocorrerá na sede da Amupe, na Avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Sul da capital. Quem não puder comparecer, também poderá votar online.

Confira os 38 nomes inscritos na chapa

Diretoria Executiva

Presidente: Marcello Fuchs Campos Gouveia – ex-Prefeito de Paudalho;



Vice-Presidente: Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho – Prefeito de Aliança;



1ª Secretária: Elcione da Silva Ramos Pedroza Bezerra – Prefeita de Igarassu;



2ª Secretária: Mirella Fernanda Bezerra de Almeida – Prefeita de Olinda;



1º Tesoureiro: Ruben de Lima Barbosa – Prefeito de Panelas;



2º Tesoureiro: Elioenai Dias Santos Filho – Prefeito de Cabrobó;



Secretária da Mulher: Márcia Conrado de Lorena e Sá Araújo – Prefeita de Serra Talhada;



Suplente da Secretaria da Mulher: Juliana Barbosa da Silva Aguiar – Prefeita de Casinhas.

Conselho Fiscal

1º membro: Sérgio Procópio Colin da Silva Carvalho – Prefeito de Toritama;



2º membro: Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima – Prefeito de Limoeiro;



3º membro: Rivaldo Alves de Souza Junior- Prefeito de Saloá.

Suplentes do Conselho Fiscal:



1º membro: Ana Carolina Coelho Jordão – Prefeita de Ribeirão;



2º membro: Maria Izalta Silva Lopes Gama - Prefeita de Ibirajuba;



3º membro: Maria Zeneide Medeiros da Costa - Prefeita de Cumaru.

Conselho Deliberativo

RD Metropolitana:



Titular: Diego da Rocha Cabral – Prefeito de Camaragibe;

Suplente: Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchôa – Prefeito de Araçoiaba.

RD Mata Norte:



Titular: José Roberto de Oliveira - Prefeito de Ferreiros;



Suplente: Henrique José Queiroz Costa - Prefeito de Buenos Aires.

RD Mata Sul:



Titular: Ridete Cellibe Pellegrino de Macêdo Oliveira - Prefeita de Jaqueira;



Suplente: José Bartolomeu de Almeida Melo Junior – Prefeito de Palmares.

RD Agreste Setentrional:



Titular: João Francisco da Silva Neto – Prefeito de Bom Jardim;



Suplente: Israel Ferreira de Andrade – Prefeito de Vertentes.

RD Agreste Central:



Titular: Cátia Junsara Rodrigues Aquilino – Prefeita de Jataúba;



Suplente: Genivaldo Ferreira Lins – Prefeito de Taquaritinga do Norte.

RD Agreste Meridional:



Titular: José Wilson Ferreira de Lima – Prefeito de São João;



Suplente: Nivaldo da Silva Martins – Prefeito de Caetés.

RD Sertão do Pajeú:



Titular: Flávio Ferreira Marques – Prefeito de Tabira;



Suplente: Luciano Torres Martins - Prefeito de Ingazeira.

RD Sertão do Moxotó:



Titular: Pollyanna Barbosa de Abreu – Prefeita de Sertânia;



Suplente: Erivaldo Severino Bezerra – Prefeito de Betânia.

RD Sertão Central:



Titular: Fábio Lisandro de Lima Barros – Prefeito de Salgueiro;



Suplente: Francisco de Assis Tavares Filho– Prefeito de Verdejante.

RD Sertão de Itaparica:



Titular: Fabiano Jaques Marques - Prefeito de Petrolândia;



Suplente: Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz – Prefeita de Floresta.

RD Sertão do Araripe:



Titular: Vicente Teixeira Sampaio Neto – Prefeito de Moreilândia;



Suplente: Helbe da Silva Rodrigues Nascimento – Prefeita de Trindade.

RD Sertão do São Francisco:



Titular: Ana Catharina Garziera Moreno – Prefeita de Lagoa Grande;



Suplente: George Rodrigues Duarte – Prefeito de Santa Maria da Boa Vista.