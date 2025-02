Pesquisa CNT: Reprovação de Lula dispara e números no Nordeste dobram em um ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reprovação do governo Lula atingiu a pior marca desde janeiro de 2023, segundo pesquisa CNT; Números no Nordeste dobraram em um ano

O índice de reprovação do governo Lula (PT) atingiu a pior marca desde janeiro de 2023, de acordo com a pesquisa de avaliação de governo CNT, divulgada nesta terça-feira (25). A soma das avaliações “péssimo” e “ruim” chega a 44%, crescendo 13 pontos percentuais em comparação com o levantamento anterior, de novembro de 2024. A pesquisa também apontou que números negativos dobraram no Nordeste em um ano, tradicional reduto eleitoral petista.

A pesquisa CNT realizou 2.002 entrevistas presenciais em 137 municípios do País entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Para 32% dos entrevistados, o governo do petista é "péssimo", enquanto 12% avaliam a gestão federal como "ruim".

A avaliação positiva do governo Lula chegou a 28,7%. Para 19,4% dos entrevistados, o governo do petista é "bom", enquanto 9,3% avaliam a gestão como "ótima".

Com dois anos de governo, a reprovação atual de Lula (PT) se torna a pior na série histórica, segundo o levantamento CNT. Lula igualou o governo de Michel Temer (MDB), que registrou o mesmo índice de avaliação em fevereiro de 2017. No caso de Temer, o marco de dois anos considera o início da gestão Dilma Rousseff, em janeiro de 2015.

O petista também superou seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), que registrava 36% de avaliação negativa ao seu governo a essa altura do mandato.

Reprovação também aumenta entre os mais pobres

A percepção negativa sobre o governo Lula também aumentou entre os mais pobres e na classe média. Entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos, 24% classificavam o governo como ruim ou péssimo em novembro de 2024. Agora, são 35%. Entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos, 33% afirmavam que o governo era ruim ou péssimo no fim do ano passado. Agora, são 49%.

Numericamente, o pior desempenho do governo Lula é entre evangélicos. Nesse segmento, 54% avaliam de forma negativa a gestão do presidente.

A imagem de Lula é rejeitada por 55%, enquanto 40% aprovam o presidente e 5% não responderam. O índice de reprovação à imagem de Lula subiu nove pontos porcentuais desde novembro de 2024.

A pesquisa CNT vai ao encontro de outros levantamentos de avaliação de governo divulgados nas últimas semanas. Segundo pesquisa do Datafolha, o índice de desaprovação é o pior de todos os mandatos de Lula.

Em um ano, reprovação dobrou no Nordeste

De acordo com o levantamento, as avaliações negativas do governo Lula dobraram no Nordeste, em período próximo a um ano. A região é tida como um reduto petista nas últimas décadas. Nos últimos anos, o PT conseguiu eleger governadores apenas em estados do Nordeste, como Piauí, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

Em janeiro de 2024, 14% dos nordestinos classificavam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 61% o avaliavam como bom ou ótimo, segundo o levantamento. Passado pouco mais de um ano, em fevereiro de 2025, 40% dizem que a gestão é boa ou ótima - uma queda de quase 20 pontos percentuais - e 30% afirmam que a gestão é ruim ou péssima.

