Raquel Lyra se filia ao PSD em evento com lideranças: "Chegou a hora de mudar"

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se filiou ao Partido Social Democrático (PSD), em evento realizado nesta segunda-feira (10), no Recife ExpoCenter, no bairro de São José, área Central da capital pernambucana. O evento, liderado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, contou com a presença de ministros, senadores, deputados federais e estaduais, além de lideranças municipais de todo o estado.

Além da filiação ao PSD, Raquel comandará o partido em Pernambuco, assumindo a presidência estadual da sigla. Até então, o cargo era ocupado por André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura do governo federal. O anúncio foi feito por Gilberto Kassab, em fala à imprensa, ao lado da governadora.

"A governadora assume a presidência estadual do PSD e será muito bem-vinda como comandante do nosso partido", afirmou.

Raquel destacou "construção coletiva" e um "processo natural de maturação" na sua filiação ao PSD, agradecendo aos que colaboraram na sua trajetória até o momento.

"Essa filiação acontece a partir de um processo natural de maturação, de construção coletiva, no entendimento de que sou muito grata a todos aqueles que colaboravam para que eu pudesse estar aqui, durante a minha trajetória pessoal, política", disse.

"Chegou a hora de mudar", diz Raquel Lyra

Em fala à imprensa, Raquel citou o período que esteve no PSDB, partido pelo qual foi eleita por duas vezes prefeita de Caruaru e eleita governadora de Pernambuco, e agradeceu ao seu antigo partido pelo apoio, mas enfatizou o momento de mudança de legenda.

"Eu falo aqui da minha família, dos amigos, do PSDB, que me abrigou por duas vezes como candidata a prefeita e prefeita eleita de Caruaru e também como candidata a governadora e governadora eleita do nosso Estado. Foram nove anos de um crescimento pessoal, político, mas agora chegou a hora de mudar", disse.

De acordo com Raquel Lyra, a filiação ao PSD é uma "aliança de propósito", destacando "valores inalienáveis" do partido com a defesa da democracia e das instituições.

"Essa mudança, ela se trata não de uma aliança de ocasião, mas uma aliança de propósito, com pessoas que acreditam todos os dias, que trabalham no nosso país, para fazer o nosso país um país melhor para a gente viver, com valores inalienáveis de defesa da democracia, das instituições, de buscar trabalhar por igualdade, combater e superar a desigualdade. É para isso que nós estamos juntos aqui", afirmou.

Raquel agradeceu a Kassab e André de Paula, destacando que foi bem acolhida no PSD e enfatizou que a chegada ao partido fortalece a construção política da gestão.

"Chego sendo muito bem acolhida. Agradecendo a você Kassab, pela sua paciência, pela sua resiliência, por tantas conversas que, em um primeiro momento, não se tratavam sequer para que a gente pudesse chegar a esse momento de hoje, mas para o fortalecimento do nosso mandato, da nossa gestão, da nossa construção política, que não começou agora, que vem de muito antes de nós", enfatizou.

Ainda de acordo com Raquel, sua chegada ao PSD representa o fortalecimento do partido em um projeto regional e estadual, visando 2026. A governadora de Pernambuco também destacou o efeito da mudança de partido na gestão estadual.

"Encontrei Pernambuco, que me fez governadora do Estado, e encontrei em você Kassab, André, e todos aqueles que fazem o PSD, a acolhida necessária para que eu possa chegar para somar, para aprender, para ajudar na construção de um partido que ainda é recente, para o fortalecimento dele em um projeto de Nordeste brasileiro, para a discussão do nosso estado e para, mais do que tudo, fortalecer o nosso conjunto político e permitir que a gente possa fazer mais com menos e menos tempo, chegando a mais vida de gente em Pernambuco. É para isso que fui eleita e estou muito feliz hoje de poder estar na nova casa. Repito, agradecendo ao partido que me acolheu nesses últimos 9 anos, mas dizendo que agora é um novo começo", disse.