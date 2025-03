Ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado Neto está entre as atrações do São João Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Maior festa junina do Brasil, o evento terá mais de dois meses de programação e show do ex-ministro com a Banda Forró da Brucelose

O ex-ministro do Turismo no governo Bolsonaro, Gilson Machado Neto, está entre as atrações confirmadas para o São João de Caruaru 2025, um dos maiores festejos juninos do mundo. A programação oficial foi anunciada nesta quarta-feira (19), durante cerimônia no Centro Multicultural do Alto do Moura.

Machado Neto se apresentará no dia 24 de junho, no Polo Alto do Moura, junto com a Banda Forró da Brucelose, grupo que ele próprio fundou nos anos 90, na cidade de Gravatá (PE). A banda teve seu primeiro álbum lançado em 1995 e vendeu cerca de 25 mil cópias.

A festa deste ano terá como tema “De fazenda à capital do São João”, uma referência ao hino da cidade, e acontecerá entre 25 de abril e 28 de junho, espalhada por 27 polos culturais.

Aliado de primeira hora de Bolsonaro



Natural do Recife, Gilson Machado Neto é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), mas sempre esteve ligado ao setor do turismo e da música. Antes de entrar na política, ele atuou como empresário, produtor de eventos e músico.

No governo Bolsonaro, além de ministro do Turismo, ele se tornou um dos principais representantes do bolsonarismo no Nordeste, marcando presença em eventos e lives ao lado do ex-presidente, muitas vezes tocando sanfona.

Mais de 1.400 atrações no São João 2025



O São João de Caruaru contará com mais de 1.400 atrações, distribuídas por diversos polos culturais. Além de Gilson Machado Neto e da Banda Brucelose, a programação traz grandes nomes da música brasileira, como Wesley Safadão, Elba Ramalho, João Gomes, Ivete Sangalo, Solange Almeida, Dorgival Dantas, Léo Santana, Matheus e Kauan, Henry Freitas, Zezé Di Camargo, Xand Avião e Bruno e Marrone.

A festa junina de Caruaru, conhecida como a “Capital do Forró”, atrai milhares de turistas todos os anos e se destaca não apenas pela música, mas também pela valorização da cultura local, com apresentações de trios pé de serra, quadrilhas juninas e feiras gastronômicas.