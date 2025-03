Zanin antecipa voto e acompanha relator para condenar Carla Zambelli

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin antecipou, nesta segunda-feira (24), seu voto no julgamento da deputada federal Carla Zambelli (PL) e decidiu acompanhar o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, que condenou a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguir com uma arma o jornalista Luan Araújo, em outubro de 2022. Com o voto de Zanin, o placar fica em 5 x 0 pela condenação de Zambelli.

A decisão do relator Gilmar Mendes pela condenação de Zambelli, acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e, agora, por Zanin, foi justificada pela comprovação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo, por meio de depoimentos da deputada, do jornalista e de testemunhas do caso, além de imagens registradas da cena, que ocorreu no bairro de Jardins, em São Paulo.

Mendes considerou que nenhuma forma de retaliação armada tem legitimação no código penal, independentemente de a vítima ter iniciado ou não a discussão, ou ofendido a honra da deputada.

A antecipação do voto de Zanin ocorre após a suspensão do julgamento devido ao pedido de vista do ministro Nunes Marques, na manhã desta segunda. Com isso, o julgamento, que começou na sexta-feira (21), em plenário virtual, e se encerraria em 28 de março, fica suspenso por pelo menos três meses.

