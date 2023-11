Inovação recifense: Go Recife e EITA! Recife são destaques em premiação nacional de inovação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Serviços e plataformas de Recife conquistam segundo e terceiro lugar em caregoria do Concurso de Inovação do Setor Público 2023

Recife foi destaque em premiação nacional de Inovação pela transformação digital proporcionada por plataformas e serviços aos cidadãos.

A Prefeitura do Recife foi agraciada com duas premiações e uma menção honrosa no 27° Concurso de Inovação do Setor Público 2023, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Esse concurso tem o objetivo de reconhecer e valorizar equipes de servidores ou empregados públicos que atuem de forma criativa e proativa em suas atividades e também disseminar soluções inovadoras que sirvam de inspiração ou referência para outras iniciativas em todas as regiões do Brasil.

"A Enap tem uma missão muito clara de promover a transformação do estado brasileiro a partir da inovação e esse é um princípio que a gestão da Prefeitura do Recife tem adotado em todos os projetos. Tanto o EITA! Recife quanto o Go Recife, além do Conecta Recife, que re-cebeu a menção honrosa, são a cara desse movimento que a gente vem promovendo, de fazer com que os avanços da inovação atinjam o objetivo de transformar a vida do cidadão que vive no Recife. Ter mais esse reconhecimento só fortalece o trabalho que vem sendo realizado”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ino-vação do Recife, Joana Portela Florêncio.



Prefeitura do Recife se destaca por avanços tecnológicos

Os avanços tecnológicos vêm ganhando espaço por conta das equipes técnicas da própria executiva, da Empresa Municipal de Informática (Emprel), secretaria Executiva de Transformação Digital e secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife (SDECTI).

EITA! Recife vem se consolidando como referência em Inovação Aberta no Brasil, com mais de 10 prêmios - 8 só no ano de 2022- e mais de 200 cidades interessadas em seu modelo de contratação.

Já o Go Recife é uma plataforma de geração de empregos que tem facilitado o ingresso do cidadão ao mercado de trabalho, além de ofertar cursos de qualificação profissional para a população.