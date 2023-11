OpenAI, dona do ChatGPT, oferece até quase R$ 50 milhões para atrair pesquisadores de IA do Google

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A startup OpenAI, responsável pelo chatbot de inteligência artificial ChatGPT, está oferecendo um pacote de pagamento de até US$ 10 milhões (R$ 49 milhões). Esse esforço da desenvolvedora tem o objetivo de atrais funcionários que trabalham com inteligência artificial no Google, gerando uma nova etapa na "corrida das IAs".

> Quer saber mais sobre tecnologia e inovação? Assine aqui a Newsletter do Inova.AÍ;

OpenAI contra Google

Para ser mais específico em valores, de acordo com o The Information, os profissionais que a OpenAI está buscando poderão receber entre US$ 5 milhões (R$ 24,5 milhões) e US$ 10 milhões (R$ 49 milhões).

O chefe de superalinhamento, Jan Leike, responsável por uma equipe focada em alinha sistemas de IA aos interesses humanos, afirmou no The 80.000 Hours Podcast que a startup está buscando pessoas apaixonadas por tornar a IA mais segura, que pensem criticamente, entendam o aprendizado de máquina e saibam codificar.

Esse interesse da OpenAI em relação aos funcionários do Google demontra não apenas a competitividade, mas também a estratégia da startup em atingir uma das maiores empresas mundiais de tecnologia, que também tem desenvolvido sua IA.

Segundo o Business Insider, a dona do ChatGPT contratou cerca de 93 pessoas que já trabalharam no Google e na Meta.

Vídeo relacionado: CHATGPT escreveu EPISÓDIO de BLACK MIRROR?

*Com informações do Épocas Negócios.