Evento da Apple: o que você precisa saber sobre o lançamento dos novos iPads

A Apple realizará um evento na manhã desta terça-feira (7), às 11h (horário de Brasília), chamado "Basta Imaginar" (ou "Let Loose", em inglês). De acordo com principais rumores, a empresa deve lançar novos iPads Air e Pro, segmento que não recebe atualizações desde o ano de 2022.

A expectativa é que Tim Cook, diretor executivo da empresa, e todo o time apresentem um novo iPad Air em duas versões: uma em 11 polegadas e outra em 12,9 polegadas. Caso isso se torne realidade, esta será a primeira vez que o tablet "de entrada" da Apple ganhará uma variante maior.

Novos iPads Pro devem vir com chip M4

Já os iPads Pro, voltados para usuários profissionais, devem receber novidades na tela, que passará a ser OLED, uma das melhores no mercado e já usadas em diversos smartphones há bastante tempo. Sua vantagem é justamente ter uma boa eficiência energética e apresentar um melhor ângulo de visão.

Embora os modelos atuais da linha Pro sejam equipados com o chip M2, é esperado que ela receba o chip M4, que ainda não foi apresentado oficialmente. A título de comparação, os chipsets M3 foram anunciados em outubro do ano passado, ou seja, têm apenas sete meses no mercado.

Se a Apple realmente tomar essa decisão, o M4 deve ser mais rápido do que as versões anteriores, trazendo uma eficiência energética ainda melhor, um processamento ainda mais rápido e uma experiência ainda mais fluida para os usuários durante o uso dos iPads Pro.

Apple Pencil poderá ser rastreável em caso de perda

Muito além das novidades de hardware, a gigante de Cupertino deverá apresentar uma nova Apple Pencil. A caneta deverá chegar com um sensor de pressão e suporte para rastreamento pelo aplicativo Buscar dos iPhones, iPads e Macs, caso o usuário a perca.

Há a expectativa, também, que a companhia anuncie um novo Magic Keyboard, a capa para iPad que também serve como teclado. O novo dispositivo deve vir em alumínio e um trackpad maior, aproximando a experiência dos usuários à de um notebook.

Diferente de alguns eventos anteriores, a apresentação será realizada de forma totalmente on-line e deverá durar, entre 30 minutos e 1 hora. O evento será exibido de forma gratuita pelo site da própria Apple, bem como no canal do YouTube da companhia.