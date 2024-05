O Fim dos Cookies de Terceiros: Um Novo Cenário para a Publicidade Digital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A mudança no cenário da publicidade digital está chegando com o fim iminente dos cookies de terceiros no Chrome. Como se adaptar a essa nova era? O Workshop do Google nos deu insights valiosos.

Em 2021, o Google anunciou uma mudança radical no mundo da publicidade digital: o fim dos cookies de terceiros em seu navegador Chrome, a partir de janeiro de 2025. Essa decisão, adiada por diversas vezes, representa um divisor de águas para a forma como empresas direcionam anúncios, medem resultados e constroem relacionamentos com seus clientes online.

O que são cookies de terceiros?

Cookies de terceiros são pequenos arquivos de texto armazenados no navegador do usuário quando este visita um site. Eles permitem que anunciantes e outras empresas rastreiem a navegação do usuário em diferentes sites, criando um perfil de seus interesses e hábitos online.

Essa informação era utilizada para direcionar anúncios personalizados ao usuário, uma prática conhecida como "retargeting".

Por que os cookies de terceiros estão chegando ao fim?

O fim dos cookies de terceiros é motivado principalmente por questões de privacidade. Usuários estão cada vez mais conscientes de como seus dados online são coletados e utilizados, e demandam maior controle sobre suas informações.

Além disso, regulamentações como a GDPR na Europa e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil reforçam a importância da proteção da privacidade do usuário.

Desafios



O fim dos cookies de terceiros trará desafios para anunciantes e publishers que dependem dessa tecnologia para direcionar anúncios e medir resultados. No entanto, também abre oportunidades para quem se adaptar a esse novo cenário.

Com o fim dos cookies de terceiros, será ainda mais importante para as empresas coletarem e utilizarem seus próprios dados primários (first-party data) para direcionar anúncios e medir resultados.

Workshop sobre fim de cookies de terceiros no Google



No dia 24 de abril de 2024, tive a honra de participar do workshop realizado pelo Google em seu escritório em São Paulo. Durante o evento, compreendemos a movimentação em relação ao fim dos Cookies, discutindo os impactos reais e como podemos auditar nossos sites para nos prepararmos.

Em parceria com o Google, realizamos a auditoria do nosso site utilizando a ferramenta PSAT, que identifica cookies de terceiros e os categoriza em funcional, de marketing, análise e não identificado. Testamos o uso do navegador com os cookies de terceiros desativados, o que nos permitiu identificar os problemas que surgirão após o fim dos cookies.

Durante o evento, um dos momentos mais significativos foram os intervalos, que proporcionaram encontros e conversas enriquecedoras. Ali, tive a oportunidade de trocar ideias com diversos profissionais de diferentes áreas.



Gilliard Santana, Elton Ponce, Luiz Siqueira e Moises Falcão no Workshop sobre fim de cookies de terceiros no Google. - Luiz Siqueira

Ficou evidente para mim que o fim dos cookies de terceiros está causando uma mobilização intensa e uma busca ávida por soluções para se adaptar a esse novo cenário.

Entretanto, notei que a indústria de tecnologias de publicidade (ad techs) está enfrentando um período de considerável incerteza em relação à sua adaptação a essa mudança. Existe muita discussão, mas ainda não se vislumbra um caminho certo a seguir.

Como fazer uma auditoria de cookies com a ferramenta PSAT

A ferramenta PSAT (Privacy and Security by Automaton) é uma ferramenta gratuita e de código aberto que pode ser utilizada para realizar auditorias de cookies em sites. A auditoria de cookies é um processo que identifica e classifica os cookies presentes em um site, fornecendo informações sobre seu tipo, função, duração e origem.

Etapas para realizar uma auditoria de cookies com a PSAT:

Com o fim dos cookies de terceiros em 2025 se aproximando, a ferramenta PSAT torna-se crucial para auditar seu site no Google Chrome. Este guia resume os passos essenciais para realizar uma auditoria completa:

1. Instalação e Configuração:Instale a extensão PSAT na Chrome Web Store e ative a opção "Bloquear cookies de terceiros" nas configurações.



2. Realizando a Auditoria:Acesse o site e clique no ícone da PSAT para iniciar a auditoria.

Analise a lista de cookies, incluindo tipo, nome, domínio, valor, duração e política de privacidade.



3. Identificando Cookies de Terceiros:Utilize os filtros da PSAT para selecionar cookies de terceiros por tipo ("Terceiros").Marque os cookies que deseja analisar em detalhes.



4. Separação em Planilha:Organize os dados em uma planilha para facilitar a análise.



5. Análise de Funcionalidades:Desative temporariamente os cookies de terceiros no Chrome.Teste as funcionalidades do site para identificar possíveis falhas.



6. Contato com Fornecedores:Identifique os fornecedores dos cookies de terceiros na planilha.

Entre em contato com os fornecedores para obter informações sobre suas soluções para o fim dos cookies de terceiros.



7. Recomendações Adicionais:Realize auditorias regulares para monitorar novos cookies de terceiros.

Mantenha-se atualizado sobre as novidades relacionadas ao fim dos cookies de terceiros.

Priorize a transparência com seus usuários sobre a coleta e utilização de dados.



Explore novas tecnologias de segmentação e modelos de negócio para se adaptar ao novo cenário.

Lembre-se: O fim dos cookies de terceiros exige planejamento proativo. Utilize este guia e a ferramenta PSAT para garantir a conformidade e o sucesso do seu negócio no Google Chrome.

Usando a ferramenta PSAT

Minha experiência ao utilizar a ferramenta PSAT foi excepcionalmente positiva. Durante a auditoria de nossos sites, pude testar amplamente as funcionalidades e o layout. Mesmo com os cookies de terceiros desabilitados, nossos sites mantiveram sua operação consistente e eficiente.

Identificamos cookies de terceiros, principalmente destinados ao armazenamento das preferências do usuário, como no caso do YouTube, que utiliza cookies para ajustar configurações do player.

Após a ferramenta listar todos os cookies separados por categoria, realizamos uma análise minuciosa, seguindo as recomendações do Google. Esse processo nos permitiu entender melhor como os cookies são utilizados em nossos sites e garantir que nossa abordagem esteja em conformidade com as melhores práticas de privacidade e segurança de dados.