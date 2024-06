WhatsApp Business recebe novas ferramentas com IA e pagamentos via Pix; selo de verificação deve aumentar segurança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SÃO PAULO - O WhatsApp Business, plataforma de comunicação do tradicional aplicativo de mensagens da Meta, anunciou nesta quinta-feira (6), no Meta Conversations, realizado em São Paulo, novidades para aprimorar a experiência de seus usuários e, principalmente, empresas de todos os portes.

As atualizações incluem ferramentas com inteligência artificial (IA), selo de verificação Meta Verified, integração com pagamentos via Pix e a possibilidade de envio de mensagens personalizadas.

Uso da IA para facilitar atendimento

Segundo a Meta, o uso da IA trará possibilidades de ajudar tanto as empresas como as pessoas. Em vídeo gravado para o evento global que teve sua primeira edição no Brasil, Mark Zuckemberg, fundador e CEO da Meta, detalhou como a Inteligência Artificial deve atuar:

"As novas ferramentas vão ajudar negócios a aproveitar a força dos nossos sistemas de IA para entregar a mensagem certa à pessoa certa no WhatsApp. Isso irá fazer com que as pessoas recebam apenas as mensagens mais relevantes de empresas que elas querem receber atualizações", disse Mark.

Confira outras novidades anunciadas por Mark Zuckerberg no evento:

Guilherme Horn, Head do WhatsApp para Mercados Estratégicos, reforça que a IA não tem a função de escrever mensagens. Será algo direcionado para selecionar público e para uma comunicação mais assertiva.

"Temos uma preocupação grande com a relevância e conveniência dessas mensagens. Num universo de milhares de clientes, é difícil você saber que determinando cliente vai querer receber essa ou aquela mensagem. O que acontece é que, quando a pessoa não quer receber a mensagem, ela rejeita, bloqueia, sinaliza como spam. Aí é que entra a IA. Nós queremos otimizar a experiência. Que as mensagens cheguem para a pessoa certa, na hora certa. Isso tem um valor grande para as empresas", pontua Horn.

Verified para WhatsApp Business

O selo de verificação que garante a autenticidade de contas em plataformas do Meta como Facebook e Instagram, chega ao WhatsApp Business no Brasil. A Meta acredita que, com o selo, as empresas podem estabelecer uma presença confiável no aplicativo, construir credibilidade junto aos clientes e expandir sua marca com mais segurança. Os valores ainda não foram revelados, mas o modelo deve ser parecido com o do Instagram.

O que foi adiantando por Guilherme Horn é que serão valores diferentes, de acordo com os níveis de personalização das funções atreladas ao selo. "Vão existir preços dependendo do tamanho do negócio e dos usos que ele vai fazer. Ele pode optar por ter mais suporte, mais pessoas utilizando a mesma conta entre outros atributos", detalha.

Pagamentos via PIX

Com as opções de pagamentos no crédito e débito já embarcadas, o WhatsApp Business passa a ter a função de pagamento no PIX. "A extensão da funcionalidade de pagamentos para médias e grandes empresas e a integração com o PIX vêm para reduzir a fricção de experiências de compras que já acontecem hoje no WhatsApp", comenta Guilherme Horn, Head do WhatsApp para Mercados Estratégicos.

As empresas, independentemente do porte, poderão cadastrar sua chave PIX que, em uma integração WhastApp Business e Banco Central, será gerada uma chave especifica para cada transação.

WhatsApp passa a permitir uso da mesma conta em 4 celulares diferentes

*O repórter viajou para São Paulo a convite da Meta/WhatsApp