Google anuncia novos recursos antirroubo para Android; Brasil será o primeiro país a recebê-los

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SÃO PAULO - Com o objetivo de combater o roubo de celulares, o Brasil será o primeiro país do mundo a testar novas funcionalidades para dispositivos Android, a partir de julho. O anúncio foi feito durante o evento Google for Brasil, realizado nesta terça-feira (11), em São Paulo.

A novidade inclui uma tecnologia baseada em inteligência artificial (IA) que bloqueia automaticamente a tela do celular ao detectar movimentos abruptos característicos de roubo. Esta função visa impedir o acesso indevido a arquivos e aplicativos sensíveis, aumentando a segurança dos usuários.

Além disso, o Brasil também participará de um programa piloto que aprimora o Google Play Protect, a ferramenta de segurança que verifica aplicativos em busca de vulnerabilidades. A nova versão bloqueará a instalação de aplicativos suspeitos baixados de fontes alternativas, reforçando a proteção contra fraudes e golpes.

Recursos contra roubos e fraudes

Os brasileiros terão acesso a três novas soluções de segurança:

Bloqueio por detecção de roubo: Utiliza IA para identificar movimentos rápidos e abruptos típicos de um roubo, bloqueando imediatamente a tela do celular. Bloqueio remoto: Através de uma nova página (android.com/lock), os usuários poderão bloquear a tela do dispositivo inserindo apenas o número do telefone e realizando um rápido desafio de segurança. Bloqueio de dispositivo offline: O celular será automaticamente bloqueado caso fique longos períodos desconectado da internet, prevenindo o uso indevido do aparelho.

Usuários poderão bloquear a tela do dispositivo inserindo apenas o número do telefone e realizando um desafio de segurança - Imagem: Divulgação/Google

A versão aprimorada do Google Play Protect, que será testada no Brasil, bloqueará automaticamente a instalação de aplicativos suspeitos baixados de navegadores, aplicativos de mensagens ou gerenciadores de arquivo que solicitarem permissões sensíveis, como acesso a mensagens SMS e notificações. Isso visa aumentar a segurança dos usuários contra fraudes e golpes.

Colaboração e compromisso com a privacidade

O Google enfatizou a importância da colaboração com o governo brasileiro e parceiros, como Motorola e Samsung, para garantir a eficácia das novas ferramentas de segurança. Além disso, a gigante participará da conferência Febraban Tech para discutir o piloto da versão aprimorada do Google Play Protect com representantes do setor bancário.

"Estamos comprometidos em tornar a experiência do Android mais segura e continuaremos a monitorar de perto os resultados deste piloto para ajustar conforme necessário", afirmou Eugene Liderman, diretor de Estratégia de Segurança de Android.

Já o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto, celebrou a iniciativa: "Essas ferramentas inovadoras representam um passo importante na proteção dos cidadãos contra furtos e na garantia da segurança de seus dados."

O programa piloto está previsto para começar no fim de junho, com a expectativa de expandir gradualmente ao longo dos próximos meses. Para mais informações e para se inscrever no programa beta, os interessados podem visitar o site dedicado: goo.gle/android-seguro.