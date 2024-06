Google lança ferramenta para remoção de informações pessoais nos resultados da Busca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SÃO PAULO - O Google anunciou hoje uma nova ferramenta voltada para aumentar a privacidade dos usuários na internet, chamada "Privacidade nos Resultados sobre Você".

Durante o evento Google for Brasil, realizado nesta terça-feira (11), a empresa revelou que esta função está agora disponível no Brasil, oferecendo uma forma mais fácil para que as pessoas encontrem e removam resultados na Busca que contenham informações pessoais, como endereço de casa, email e número de telefone.

A nova ferramenta permite que os usuários solicitem a remoção de resultados que contenham suas informações de contato. O Google notificará os usuários sempre que novos resultados correspondentes aparecerem na Busca, proporcionando um controle contínuo sobre suas informações pessoais.

Até o final deste ano, a ferramenta será expandida para incluir a remoção de dados de documentos oficiais de identificação, como CPF, carteira de habilitação e passaporte. O Brasil será um dos primeiros países a receber essa atualização, visando aumentar a segurança e a privacidade dos brasileiros no ambiente digital.

"Nossos produtos são pensados tendo a privacidade no centro, desde o início do seu desenvolvimento", explicou Royal Hansen, vice-presidente global de Privacidade e Segurança do Google.

"Remover estas informações da Busca não as remove da internet, mas este é um passo importante para ajudar a proteger as pessoas online", completou ele.

Como utilizar o recurso



A ferramenta pode ser acessada pelo aplicativo do Google. Para utilizá-la, os usuários devem clicar na foto de perfil da conta Google e selecionar "Privacidade nos Resultados sobre Você". Também é possível acessar a funcionalidade clicando nos três pontos ao lado dos resultados individuais na Busca.

Após a solicitação de remoção, o Google verificará se as informações aparecem nos resultados da Busca e se há novos resultados sobre o usuário. Os dados aparecerão na guia "Resultados para Analisar", onde é possível fazer novas solicitações de remoção.

Passo a passo para solicitar a remoção: