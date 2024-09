O que está acontecendo com o X? Instabilidade faz internautas temerem a queda da rede social

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, de 24h, para a nomeação de um representante do X, antigo Twitter, e a falta de resposta oficial de Elon Musk, internautas relatam problemas de instabilidade na plataforma do bilionário.

Embora o prazo só se encerre as 20h desta quinta-feira (29), dados do DownDetector, plataforma que reúne notificações de instabilidade em redes sociais, registrou um aumento significativo no número de notificações de problemas no X a partir das 16h23.

O que aconteceu?

Instagram, Whatsapp, Facebook, TikTok, Google, Linkedin, Kwai e X se comprometeram a seguir critérios para a circulação de conteúdo relacionado às eleições municipais de outubro - © Reuters/Direitos Reservados

A coincidência temporal entre as instabilidades do X e o prazo final para a nomeação de um representante legal no Brasil levanta suspeitas sobre a relação entre os dois fatos.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X caso a empresa não cumpra a ordem judicial de nomear um representante legal da plataforma logo foi associada à dificuldade de uso da rede social.

O Bloqueio das Contas da Starlink: O Estopim da Crise

Na quarta-feira, 29 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk, no Brasil.

A decisão foi tomada após o STF não conseguir intimar um representante legal do X (antigo Twitter) no país, resultando em uma escalada de tensões entre o empresário e as autoridades brasileiras.

Desde o fechamento da sede da X no Brasil em 17 de agosto, a rede social tem enfrentado dificuldades legais, e a ausência de um representante local tem complicado ainda mais a situação.

Resposta de Elon Musk

O empresário, no entanto, respondeu com provocações, chamando o ministro de "tirano" e "criminoso", além de atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essas declarações acirraram ainda mais os ânimos e deixaram os usuários do X em estado de alerta.