O Twitter ou X acabou? Entenda a repercusão do fim da rede social no Brasil

Usuários do X ou Twitter seguem com instabilidade e incerteza sobre o futuro da rede social; o bloqueio foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal

Na manhã desta sexta-feira, 30, diversos usuários do X, antigo Twitter, acordaram com a expectativa sobre a descontinuação (ou não) da rede social.

Isso porque a rede social descumpriu a ordem de apresentar um representante legal no Brasil, dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), até às 20h07 da noite de ontem (29).

Até o momento, ainda é possível publicar tweets (como são chamadas as mensagens no aplicativo), mas a timeline continua com erros de continuidade e de atualização com novos posts.

Na rede social, os termos "#RIPTWITTER", "Xandão", "Elon Musk" e"Adeus Twitter" estão em alta nos trending topics do Brasil.

Bloqueio do X / Twitter

O motivo do bloqueio à rede social é uma série descomprimentos à justiça brasileira. A mais recente foi a falta de um representante legal no Brasil.

O Marco Civil da Internet exige que as empresas tenham um representante legal no país. Porém, o Twitter / X encerrou suas operações no Brasil no último dia 17 de agosto, demitindo funcionários e fechando o seu escritório. Na ocasião, a empresa acusou Moraes de ser o responsável pelo encerramento.

O CEO da empresa Elon Musk possui um histórico de insatisfações e brigas com o magistrado nas redes sociais. O bilionário foi incluído no inquérito das milícias digitais do STF, relatado por Moraes.

Além da intimação à rede social, o ministro determinou o bloqueio de contas de outra empresa de Elon Muk no Brasil, a Starlink, que desenvolve satélites de baixo custo como provedor de internet.

Nota do X / Twitter

Em nota, o Twitter / X anunciou publicamente que não cumprirá as ordens do ministro, manifestando sua expectativa de que ele determine um bloqueio da plataforma no país.

A rede social declarou que "não seguirá ordens ilegais em segredo" e desafiou a decisão de Moraes que exige a remoção de certos conteúdos e a censura de opositores políticos.

A empresa expressou sua resistência, afirmando que aguarda o bloqueio da rede social no país.

"A questão fundamental em jogo aqui é que o Ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do Ministro e todos os documentos judiciais relacionados, para fins de transparência".

"Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão".

Quando será bloqueado?

O bloqueio do X não será imediato. O ministro Alexandre de Moraes precisa ordenar à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) a suspensão da plataforma.

A Anatel, então, notifica as operadoras de internet para que estas implementem a decisão.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, são mais de 20 mil prestadoras de banda larga no Brasil, e por isso, a execução do bloqueio seria gradual, ocorrendo conforme cada operadora cumpre a ordem.

