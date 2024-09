Universidade oferece curso gratuito de programação; saiba como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estão abertas, até a próxima terça-feira (3), as inscrições para o curso gratuito "Primeiros Passos da Programação", da Jala University.

Os alunos terão acesso às ferramentas das Ciências da Computação e networking para divulgação de seus projetos. As vagas são limitadas!

Quem pode participar do curso gratuito?

O curso será realizado na quinta-feira (5), em formato online e ao vivo, das 18h30 até 21h30, com três horas de duração.

Os estudantes vão aprender e praticar sobre: programação orientada a objetos, como construir códigos com uma linguagem bastante intuitiva (Python), dicas para acelerar o conhecimento sobre recursos de computação, além de compartilhar suas criações com sua rede de contatos.

“É uma oportunidade para quem tem interesse pela área de Tecnologia, tem vontade de abraçar a carreira, mas não tem informações básicas o suficiente para tomar a decisão. Estamos oferecendo esse curso para que a pessoa saia com noções sobre o universo da programação”, comenta a gerente nacional da Jala no Brasil, Tatiana Andrade.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link: https://jala.university/pt/curso-gratuito-de-programacao/.

Jala University

A Jala University é uma instituição norte-americana, com sede na Califórnia (EUA), que atua em países latinos.

A universidade possui a Certificação Premium de Excelência, concedida pela ASIC (Accreditation Service for International Colleges), uma instituição creditadora de prestígio do Reino Unido, conhecida pelo seu processo rigoroso para certificar universidades internacionais.

A ASIC é membro da Rede Internacional de Agências de Garantia de Qualidade na Educação Superior (INQAAHE, sigla da rede em inglês), da Fundação Britânica para Qualidade (BQF) e da Rede Europeia de Educação à Distância e E-Learning (EDEN).

Resumo sobre o curso "Primeiros Passos da Programação":