Campus Party Nordeste 2024: Confira tudo sobre o evento no Recife

A Campus Party Nordeste 2024 vem com tudo, oferecendo uma programação intensa que inclui desde o esperado 2º Fórum Internacional do Marco Regulatório de Inteligência Artificial até competições de eSports que vão deixar os fãs de jogos eletrônicos à beira da cadeira.

De 4 a 8 de setembro, a Arena de Pernambuco será o palco de um evento repleto de atividades interativas, palestras e competições emocionantes preparados para oferecer uma experiência inesquecível para os entusiastas de tecnologia, inovação e cultura digital.

Com uma expectativa de público de 40 mil pessoas, incluindo 8 mil participantes na área paga e 2 mil acampados, esta edição promete ser a maior até agora. Saiba tudo sobre o evento nesta matéria.

O 2º Fórum Internacional do Marco Regulatório de Inteligência Artificial

O 2º Fórum Internacional do Marco Regulatório de Inteligência Artificial, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de setembro, vai reunir especialistas de diversas áreas para discutir temas cruciais como ética na IA, segurança de dados e o impacto social e econômico das tecnologias emergentes.

Personalidades como a jornalista espanhola Esther Paniagua e o apresentador Marcelo Tas estarão presentes, juntamente com figuras importantes do cenário nacional como a Ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o cofundador do ITS Rio, Sérgio Branco.

Área Open: Campus Play e Espaço Login

Imagem de pessoas interagindo enquanto trabalham no Campus Party - Divulgação Campus Party

Para aqueles que desejam uma experiência imersiva no universo dos games, a Área Open oferece o Campus Play e o Espaço Login.

De 5 a 7 de setembro, das 10h às 20h, e no dia 8 de setembro, das 10h às 17h, esses espaços serão dedicados a palestras, workshops, e competições de jogos como League of Legends, Free Fire, e Counter Strike.

Essa é a chance de ver equipes semiprofissionais em ação e aprender mais sobre a profissionalização no universo dos games.

Inovações e Tecnologias Emergentes



Imagem de mini robôs sendo produzidos por alunos - Divulgação Campus Party

Este ano, a Campus Party Nordeste não está apenas focada em entretenimento.

A Arena de Drones Petrobrás vai ensinar ao público como pilotar drones e explorar o uso da inteligência artificial integrada ao Google Gemini.

Além disso, a competição Printer Chef promete ser um dos eventos mais criativos, desafiando os participantes a criar pratos gastronômicos utilizando impressoras 3D.

Espaços de Inovação e Conhecimento

A Startup 360º e o Campus Future são áreas especialmente pensadas para fomentar a inovação e o empreendedorismo.

No Startup 360º, startups de diferentes níveis de maturidade poderão apresentar suas soluções, interagir com investidores e receber mentorias.

Já no Campus Future, estudantes de várias disciplinas terão a oportunidade de expor seus projetos e compartilhar suas inovações com o público.

Experiência para Toda a Família: Campus Kids

A Campus Kids é outro destaque que não pode ser ignorado.

Voltada para o público infantil, essa área oferece oficinas interativas onde as crianças poderão criar suas próprias lanternas, construir mãos robóticas sustentáveis, e até desenvolver seus primeiros jogos de inteligência artificial.

Hackathons e Desafios Tecnológicos

Para os amantes de desafios, a Campus Party Nordeste 2024 também contará com hackathons emocionantes.

O Desafio Correios busca soluções para melhorar a eficiência dos atendimentos nas agências, enquanto o Desafio Estado de Pernambuco visa centralizar todos os serviços disponíveis para mulheres em uma única plataforma acessível.

A Unilever, por sua vez, está em busca de uma solução para atualizar a base de CNPJ das lojas de varejo indireto na região Nordeste.

Palestras Imperdíveis

Além de tudo isso, a programação de palestras está recheada de conteúdo.

Nomes como Don Tapscott, Ricardo Cappra, e Jéssica Caldato trarão insights valiosos sobre a revolução digital, inteligência analítica, e as transformações provocadas pela IA.

Não perca a oportunidade de assistir a essas palestras que prometem mudar a forma como vemos e interagimos com a tecnologia.