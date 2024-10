Twitter / X voltou? Saiba o que falta para o restabelecimento da rede social no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio do X (conhecido originalmente como Twitter), nesta terça-feira (8), em até 24 horas.

Agora, após a liberação da Justiça, a volta da plataforma depende das operadoras de internet no País.

A decisão ocorreu após o cumprimento do pagamento das multas no valor de R$ 28 milhões e a indicação de um responsável legal do Twitter / X no Brasil.

Alguns usuários relataram, por meio das redes, que já estão conseguindo usar a rede social normalmente, na manhã desta quarta-feira (09).

Entenda a suspensão da rede social de Elon Musk

O aplicativo estava suspenso desde o final de agosto, após determinação do ministro Moraes.

Agora, a decisão que foi tomada na tarde desta terça-feira, será enviada para a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que, por sua vez, encaminhará o ofício de liberação para as operadoras de internet.

A volta do Twitter / X no Brasil não ocorre de forma automática, e ficará a cargo das operadoras que deverão liberar o acesso à rede social, como foi com o bloqueio da plataforma.

Na época, o Twitter / X levou cerca de oito horas para sair do ar no País, após a determinação da Justiça.

Clientes da operadora Claro foram os primeiros a perderam o acesso à versão desktop da plataforma, enquanto Clientes da Vivo e de outras operadoras indicavam falhas no aplicativo tanto no celular quanto na versão para computador.

Quando o Twitter / X volta?

O prazo dado por Moraes, no entanto, indica que o desbloqueio deve ocorrer em até 24 horas, ou seja, até a tarde desta quarta-feira (9).

Por que o Twitter / X está de volta?

O ministro Alexandre de Moraes ordenou o desbloqueio da plataforma X após a rede social quitar R$ 28,6 milhões em multas e nomear a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como sua representante legal no Brasil.

O bloqueio havia sido imposto em 30 de agosto, depois que Elon Musk decidiu fechar o escritório da empresa no país, citando ameaças e censura por parte de Moraes, além de recusar manter um responsável para responder pelas operações e receber notificações judiciais.

A rede social também foi multada por não cumprir decisões que exigiam a remoção de perfis que atacavam instituições e espalhavam fake news. No total, foram três multas pagas.

Nota do Twitter / X sobre o retorno ao Brasil:

O X tem orgulho de estar de volta ao Brasil.

Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo.

Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos.