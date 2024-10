Inteligência Artificial no REC’n’Play: TDC Summit volta ao Recife em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programa de integração de tecnologia chega ao Recife participando pela primeira vez do REC'n'Play com edição dedicada à Inteligência Artificial

The Developer's Conference, plataforma de inovação aberta que integra ecossistemas de tecnologia pelo Brasil, chega ao Recife em uma edição dedicada à Inteligência Artificial com programação gratuita, pela primeira vez no REC'n'Play.

O REC’n’Play 2024 voltará às ruas do Bairro do Recife, no centro da capital pernambucana.

De 6 a 9 de novembro, o festival chega a sua 6ª edição com centenas de atividades gratuitas: palestras, workshops, oficinas, debates, arenas temáticas, shows, entre elas um espaço dedicado à inteligência artificial como o TDC Summit. As inscrições gratuitas para o REC’n’Play estão abertas.



O TDC Summit Inteligência Artificial vai acontecer nos dias 6 e 7 de novembro no Moinho (Avenida Alfredo Lisboa, 810, Bairro do Recife), trazendo palestras e workshops com vagas limitadas destinadas principalmente para pessoas do mercado da tecnologia ou que estejam em transição de carreira.

O TDC tem foco no público desenvolvedor técnico e já esteve presente na capital pernambucana nos anos de 2019 e 2023. Esta será a primeira vez deles no festival de inovação REC'n'Play.

"Será como um evento dentro do evento. Teremos dois palcos no Moinho com programação simultânea de palestras e workshops mão na massa", conta Julio Matos, head de comunicação do TDC.

Os dois dias contarão ainda com o Hub de Mentoria, conectando mentores a participantes em busca de orientação, e o Community Lounge, promovendo rodas de conversa para conectar profissionais de diversas áreas. Os participantes podem montar sua própria trilha.

Programação do TDC Summit Inteligência Artificial

Imagem do palco do TDC, plataforma de inovação aberta que integra ecossistemas de tecnologia por todo Brasil que chega ao Recife com o REC’n’Play - Divulgação

A programação será voltada para as áreas de Agile e Produto, Developer, Cloud e Devops, Design, Dados e IAs, Qualidade e Testes, Liderança e Inovação, e Web e Mobile.

Julio Matos cita como destaque na programação Jomar Silva, da Nvidia, e Luis Leão, da Twilio, e fala sobre a expectativa de trazer o evento para o REC’n’Play 2024: "O TDC tem muita sinergia com o Porto Digital. São muitas empresas que tornam o ecossistema pujante e é, sem dúvidas, algo que pode crescer e conectar grandes referências da área de TI.”

Descrevendo a temática do ano como uma aliada que facilita a inovação, transformando processos e criando novas oportunidades de negócios: “Grande parte do evento é voltada tanto para o ambiente prático quanto para as novidades da tecnologia voltadas para IA, que trazem um upgrade para os profissionais da região, segundo o que podem usar, o que é fato, o que é hype e o que tem potencial. Estar no REC’n’Play 2024 será uma experiência fantástica.”

06/11

Palco 1

11h25: O que a engenharia de dados pode aprender com a engenharia de software? Amélia Pessoa (Artbiz)

O que a engenharia de dados pode aprender com a engenharia de software? Amélia Pessoa (Artbiz) 12h10: Turbine seu SRE com Inteligência Artificial. Rodrigo Tavares (Santander/F1rst)

Turbine seu SRE com Inteligência Artificial. Rodrigo Tavares (Santander/F1rst) 13h55: Desvendando o Mundo RAG: Implementações Práticas com OpenAI, Python e Whatsapp. Pedro Henrique Carrijo (Oracle)

Desvendando o Mundo RAG: Implementações Práticas com OpenAI, Python e Whatsapp. Pedro Henrique Carrijo (Oracle) 14h40: Simplifique Incidentes e Serviços com Machine Learning. Rodrigo Tavares (Santander/F1rst)

Simplifique Incidentes e Serviços com Machine Learning. Rodrigo Tavares (Santander/F1rst) 16h45: Conversando com Dados de Teste: O Poder da IA Generativa em Monitoramento Sintético. Alex Salgado (Elastic)

Conversando com Dados de Teste: O Poder da IA Generativa em Monitoramento Sintético. Alex Salgado (Elastic) 17h25: Melhorando seus Prompts e calibrando sua LLM. Antonio Alex de Souza (Compasso Uol)

Palco 2

11h25: GenAI na Gestão de Competências de Times Ágeis: Construindo Trilhas de Aprendizado Personalizadas e Identificando Lideranças. Kenedy Araujo (Thoughtworks) e Thirza Cardona (Thoughtworks)

GenAI na Gestão de Competências de Times Ágeis: Construindo Trilhas de Aprendizado Personalizadas e Identificando Lideranças. Kenedy Araujo (Thoughtworks) e Thirza Cardona (Thoughtworks) 12h10: IA Generativa e Acessibilidade: Desafios na Criação de Conteúdos Digitais Inclusivos. Rodrigo Ibraim Teixeira (Personetics)

IA Generativa e Acessibilidade: Desafios na Criação de Conteúdos Digitais Inclusivos. Rodrigo Ibraim Teixeira (Personetics) 15h25: Sprints perfeitas, estórias impecáveis com IA Generativa. Rodrigo Tavares (Santander/F1rst) e Danúbia Doná (Allied Brasil)

Sprints perfeitas, estórias impecáveis com IA Generativa. Rodrigo Tavares (Santander/F1rst) e Danúbia Doná (Allied Brasil) 16h45: Globoplay: Elevando o Desempenho de Modelos de Detecção de Fraudes com Data Quality. Julia Hellen F Ferreira (Globo)

Workshops:

10h30: Criando Chatbots para Interagir com Seus Dados Privados através de IA, LLMs e Elasticsearch. Alex Salgado (Elastic)

Criando Chatbots para Interagir com Seus Dados Privados através de IA, LLMs e Elasticsearch. Alex Salgado (Elastic) 14h: Construindo aplicações de IA generativa com Amazon Bedrock. Marcelo Palladino (AWS)

Construindo aplicações de IA generativa com Amazon Bedrock. Marcelo Palladino (AWS) 16h: Desvendando o Futuro Através da Inteligência Artificial: Uma jornada tecnológica pelas séries temporais. Aguinaldo Flor (UFPE / TechnipFMC)

07/11

Palco 1

11h25: Comunidade Turbo: Como o Sem Parar está alavancando o uso da IA. Laysa Silva (Compass.uol)

Comunidade Turbo: Como o Sem Parar está alavancando o uso da IA. Laysa Silva (Compass.uol) 12h10: Como a Inteligência Artificial Está Redefinindo os Testes de Software. Thamires Azevedo (Grafeno Digital)

Como a Inteligência Artificial Está Redefinindo os Testes de Software. Thamires Azevedo (Grafeno Digital) 13h55: Heurísticas e metaheurísticas: feito é melhor que perfeito. Janael Pinheiro (CESAR)

Heurísticas e metaheurísticas: feito é melhor que perfeito. Janael Pinheiro (CESAR) 14h40: Busca Inteligente: Quando a IA e Dados Vetoriais se encontram. Duda Nogueira (Weaviate)

Busca Inteligente: Quando a IA e Dados Vetoriais se encontram. Duda Nogueira (Weaviate) 16h45: GenAI com GPUs - Do treino à inferência, como maximizar o uso da infraestrutura computacional. Jomar Silva (NVIDIA)

GenAI com GPUs - Do treino à inferência, como maximizar o uso da infraestrutura computacional. Jomar Silva (NVIDIA) 17h25: Developers vs AI :: How to do Secure Code? Luiz Custódio (Conviso Application Security)

Palco 2

11h25: Desenhando o Amanhã: O Papel do Design de Futuros na Criação de Produtos de IA. Pedro Lucas Bezerra Porto (Atlântico)

Desenhando o Amanhã: O Papel do Design de Futuros na Criação de Produtos de IA. Pedro Lucas Bezerra Porto (Atlântico) 12h10: Gestão de Projetos de TI com Gen AI: Identificação e Gestão de Riscos. Niedja Cavalcante (Thoughtworks) e Adriana Casara (Thoughtworks)

Gestão de Projetos de TI com Gen AI: Identificação e Gestão de Riscos. Niedja Cavalcante (Thoughtworks) e Adriana Casara (Thoughtworks) 15h25: Do Manual ao Automatizado: Como a IA está Transformando a Análise de Leis. Marcio Pereira Garcia (Bosch)

Do Manual ao Automatizado: Como a IA está Transformando a Análise de Leis. Marcio Pereira Garcia (Bosch) 16h45: Inclusão Social e IA Generativa. Andressa Freires (Meiuca)

Inclusão Social e IA Generativa. Andressa Freires (Meiuca) 17h25: De Dados a Dólares: Monetizando Insights de IA. Maria Alice Cabral Maia (Auge Growth)

Workshops: