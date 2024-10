Maratona tecnológica oferece premiação de R$ 10 mil; veja como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Campus do IFPE, em Belo Jardim, agreste de Pernambuco, recebe o Jardim Digital, maior evento de inovação e tecnologia da região do Vale do Ipojuca. O Hackathon Moura, promovido pelo Grupo Moura, está com inscrições abertas. Confira processo de inscrição no fim da matéria.

Os candidatos podem fazer as inscrições entre os dias 24 de outubro e 15 de novembro. A maratona de programação e criação visa incentivar ideias inovadoras que integrem tecnologia aos processos produtivos, gerando impacto positivo na indústria de baterias.

O evento será realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2024. "A proposta é estimular o desenvolvimento de ideias inovadoras, com um desafio que faz parte do dia a dia de empresas do setor industrial, projetado para integrar tecnologia e inovação aos processos produtivos, aumentando a produtividade e aprimorando a rotina de produção", explica Francisco Dias, gerente sênior de Tecnologia da Informação do Grupo Moura.

Formato da competição

O evento acontecerá em equipes de cinco pessoas, com uma abordagem voltada para os temas ESG, produtividade e mitigação de riscos. A equipe vencedora receberá um prêmio de R$ 10 mil.

José Ferreira, diretor de conteúdo do Jardim Digital, detalha o formato do hackathon: "Os participantes serão agrupados por orientadores para equilibrar habilidades e diversificar competências. A missão é construir, em dois dias, uma solução prática para o desafio proposto, explica. As soluções serão avaliadas por uma banca de especialistas, com critérios detalhados no edital.

O Jardim Digital, promovido pela Fundação Bitury em parceria com o IFPE Belo Jardim, reúne grandes marcas como Moura, Ambev, Netflix, Finep, CNI, Armazém da Criatividade, Copergás, Sebrae, Senac, Nic.br CGI.br, Itaú e outras referências em inovação e tecnologia.

Programação e inscrições:

O Jardim Digital chega com três eixos - inovação, tecnologia e negócios - e várias trilhas de conhecimento, que serão compartilhadas com professores, pesquisadores, especialistas, estudantes, empresas privadas, empreendedores, profissionais das áreas de tecnologia e inovação.

Em sua grade de programação, o Jardim Digital terá palestras com profissionais renomados da área de tecnologia e negócios, roda de conversas, pitch, hackathon, arena geek, espaço de entretenimento.

Para mais informações, inscrições e edital, basta clicar aqui para acessar ou entrar em contato pelo e-mail: digital.jardim@gmail.com.

