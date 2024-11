500 bolsas de estágio em TI serão lançadas pela Softex durante o REC'n'Play

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Iniciativa visa beneficiar estudantes de tecnologia em empresas do Porto Digital e ajuda financeira de R$ 600 mensais, sem custo para as empresas

O Softex PE lançará nesta quarta-feira, dia 6, o Programa de Residência para 500 estudantes matriculados no Programa de Formação Acelerada em Programação (FAP), no REC'n'Play.



A iniciativa do Softex PE é motivar empresários do ecossistema de tecnologia do Porto Digital durante o evento, para promover estágio a jovens e adultos que participam da imersão profissional em TI desde o início do ano, com aulas teóricas e práticas para desenvolvimento em programação Front End e Back End.

Os alunos aprendem ainda a desenvolver software, sites e soluções inovadoras para desafios reais do mercado de tecnologia.

Novas experiências

O presidente do Softex PE, Yves Nogueira ressalta que a Residência FAP 2024 é o acesso às experiências práticas em empresas pioneiras do setor, além de networking, desenvolvimento de projetos reais e mentorias com profissionais experientes.

“A bolsa de estudo é no valor de R$ 600,00 pago exclusivamente pelo Softex PE, que busca apenas a parceria das empresas interessadas em abrir portas ao estágio de três meses para essa nova geração que estamos colocando no mercado ativo de TI”, destaca.

Com a contratação dos estudantes, as empresas que aderirem à Residência do FAP 2024 os empresários terão como benefício o acesso a um banco de talentos atualizados e em plena formação, oportunidade de influenciarem o desenvolvimento da nova geração em TI e criarem parcerias estratégicas com o FAP.

Para se inscrever na vaga

Submeta a sua empresa a quantas vagas você precisar. Selecione os melhores para seu Projeto Tech. Após a seleção, sua equipe estará pronta para iniciar o trabalho.

O programa de Formação Acelerada em Programação (FAP) já está em 2ª Edição. As aulas foram iniciadas em fevereiro e a conclusão acontecerá na segunda quinzena de dezembro deste ano.

São 20 turmas de 30 alunos cada uma, divididos entre o Polo Softex Pernambuco (localizado no ecossistema do Porto Digital do Recife), nos municípios de Vitória de Santo Antão, (na Unifacol), Caruaru (no Armazém da Criatividade), Palmares (no Campus do IFPE), Petrolina (na Facape) e Natal (no Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

Os estudantes aprendem Lógica de Programação com JavaScript, JavaScript e Orientação a Objetos; Padrões de Desenvolvimento de Software; Instrução a WebService, Noções de Banco de Dados, entre outras disciplinas.