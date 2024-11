'Chico, o Caranguejo Tecnológico': Arte sustentável é apresentada no REC’n’Play 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sebrae/PE une sustentabilidade e tecnologia em um caranguejo interativo criado com materiais recicláveis, apontando para cuidados com o meio ambiente

O Sebrae/PE está promovendo uma nova escultura no REC’n’Play deste ano com proposta que mistura arte, tecnologia e sustentabilidade.

Inspirado no “manguezal do futuro”, a instituição traz para o festival "Chico, o caranguejo tecnológico", uma escultura interativa criada a partir dos mais variados tipos de resíduos.

Construído pela startup Artec, o caranguejo foi projetado para interagir com o público e reagir à presença de quem se aproxima, por meio de uma tecnologia desenvolvida por alunos e professores do Senac Pernambuco.

Quem quiser conhecer a escultura poderá visitá-la durante todos os dias do festival, no Sebrae na Rua, estande localizado na Av. Rio Branco.

Criadores

A estrutura do caranguejo foi construída pela Artec, startup pernambucana especializada em criar arte sustentável a partir de lixo eletrônico.

Com mais de 100 garrafas PET, 50 teclados, 8 bases de monitores, controles remotos, capas de CDs, placas de circuitos e outros materiais recicláveis, a Artec trouxe à vida o conceito de "metareciclagem".

“A construção de Chico é uma forma de promover uma reflexão sobre descarte consciente, demonstrando como podemos inovar de forma sustentável. Ele une arte, tecnologia e sustentabilidade, alinhando-se ao espírito do REC’n’Play”, explica a sócia-proprietária da Artec, Gizely Leonardo.

Estudantes e professores do Senac Pernambuco também participaram da criação do caranguejo, desenvolvendo a tecnologia que promoverá a interação de Chico com os visitantes do espaço. Equipado com sensores de aproximação, temperatura e áudio, Chico reagirá aos estímulos do público, transmitindo emoções por meio de uma tela de 50 polegadas que simula seus olhos.

"Queremos que o público sinta essa interação de uma forma única e lúdica, que nasceu a partir de uma analogia com as emoções do filme Divertidamente”, afirma Samantha Pimentel, uma das professoras responsáveis pelo projeto “Krebs Chico”.

O gerente de Marketing e Comunicação do Sebrae/PE, Thiago Suruagy destaca que, além de trazer à tona a temática da sustentabilidade, o projeto também reforça o compromisso da instituição com a inovação e o desenvolvimento de negócios inovadores no estado.