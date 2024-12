Instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook: usuários relatam problemas nesta quarta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os aplicativos e sites vinculados a Meta apresentaram problemas de acesso e uso nesta quarta-feira (11), com falhas de envio, e até mesmo de acesso

Instabilidade no Whatsapp

Na tarde desta quarta-feira, usuários dos aplicativos Whatsapp, Inatagram e FaceBook e das suas versões web relataram dificuldades ao utilizar as plataformas.

Segundo dados do Down Detector, site que monitora a instabilidade de diversos aplicativos, mais de 69 mil pessoas reportaram problemas com os servidores da Meta, sendo eles em principal o Whatsapp e o Instagram que teva mais de 3,5 mil relatos.

74% dos usuários relataram problemas ao enviar mensagens, 19% tiveram dificuldades de conexão com o servidor, e outros 8% relataram instabilidade na versão Web. Além dos brasileiros, internautas de outras nacionalidades também tem relatado a falha.

O Meta se pronunciou por meio de nota publicada no 'X' dizendo que estão se dedicando para resolver a instabilidade "Estamos cientes de que um problema técnico está afetando a capacidade de alguns usuários acessarem nossos aplicativos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente."