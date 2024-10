Com uso da imagem de Lula, Vinicius Castello mede forças de apoios contra Mirella Almeida, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo turno das eleições em Olinda, marcado pela acirrada disputa entre Vinicius Castello (PT) e Mirella Almeida (PSD), começa a ganhar contornos mais definidos. Os candidatos estão articulando suas campanhas em busca de conquistar os eleitores que ainda não decidiram seu voto. Enquanto Mirella avança com o apoio de lideranças locais, Castello, sem a presença física do Presidente da República na campanha, começou a intensificar o uso das imagens e vídeos de apoio de Lula nas redes sociais.

Vinicius Castello (PT)

Nesta quinta-feira, Vinicius Castello se dedicou a fortalecer sua relação com o Partido dos Trabalhadores, em Brasília. O candidato usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo de apoio do Presidente Lula. Além disso, Castello participou de atividades do PT na capital federal, como gravação de programas e peças publicitárias.

O candidato também se encontrou com a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, conforme revelado em suas redes sociais. Com mais de 80 mil votos no primeiro turno, correspondendo a 38,75% dos votos válidos, o candidato busca manter a liderança, com o apoio do PT e Lula "a distância" na disputa em segundo turno.

Mirella Almeida (PSD)

Já a candidata do PSD Mirella Almeida fez nesta quina uma campanha "porta a porta" no bairro de Aguazinha. Mirella também reforçou seus apoios locais, ao aparecer nas suas redes sociais com Kiko do Conselho, que se candidatou a vereador de Olinda. Kiko, que já é uma figura conhecida na política local, declarou apoio à candidata. "A turma do Kiko agora é a turma de Kiko e de Mirella!", garantiu a postulante, mesmo diante da derrota sofrida pelo vereador nesta eleição municipal.

